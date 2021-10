“Hay que pensar en luchar por vivir, pero yo lo hago por mi hija”

A través de este medio Celsa Ramos espera que sus palabras no caigan en saco roto y quiere reivindicar que la organización de los tratamientos sean mucho más eficientes, ya que expresa que “un paciente llega a las ocho de la mañana y no acaba hasta las siete de la tarde para ponerse un tratamiento de una hora, afecta mucho. Además falta personal en las zonas donde se realizan los tratamientos, hay retrasos del laboratorio para el tema de resultados”.

Como la propia Celsa Ramos dice “pasas de tener una vida normal a tener una vida totalmente distinta”. Cuando esta mujer recae nuevamente en el cáncer se le hace tan duro asimilar la realidad que, ella misma admite que “no tienes ni ganas de vivir”.Sin embargo continua la lucha, Ramos explica que “hay que pensar en luchar por vivir, pero yo lucho por mi hija”. La hija de Celsa actualmente tiene 19 años y su madre con 53 quiere acompañarla a lo largo de su vida mucho más tiempo que el que propio cáncer marque. Ellas no quieren que nadie les ponga en una cuenta atrás, ellas quieren vivir. Ramos se sincera y sin pelos en la lengua cuenta que “en muchas ocasiones tienes ganas de tirar la toalla y decir hasta aquí he llegado”. Cuando las fuerzas flaquean confiesa que su familia está apoyándola siempre, de forma incondicional, sino fuera por su familia admite que quizás no sería capaz de continuar este proceso.

El cáncer de mama es el segundo más frecuente por detrás del cáncer de colon y seguido por el cáncer de próstata. Este tipo de enfermedad afecta actualmente a 138.390 personas en España. La palabra cáncer da miedo, tanto que a veces muchos no se atreven a pronunciarla porque no es solo un concepto, una enfermedad o como algunos dicen de forma vulgar “un bicho”, es algo que te cambia la vida sin esperarlo. Como si llamaran a tu puerta sin avisar y te dijeran que tienen una sorpresa para ti, pero de esas que jamás te gustaría recibir. Esa sorpresa se traduce en que el 34% de las enfermas ha perdido su trabajo y un 70% de ellas ha perdido su salario o casi todos sus ingresos, según el estudio Toxidad financiera del cáncer de mama realizado por la organización.

Celsa Ramos tiene 53 años y atiende a este periódico mientras se está realizando el tratamiento de quimio. Le diagnosticaron el cáncer hace dos años, y tuvo una nueva recaída en diciembre. Confiesa que la primera vez que le dijeron lo que estaba pasando se le cayó el mundo encima, y ahora lucha por vivir nuevamente.

Cuando esta mujer asumió todo lo que se le venía encima pensó en su trabajo, en los gastos del tratamiento, en todo lo que tenía que conseguir para intentar salvarse. Solo para poner en contexto, el diagnóstico de cáncer de mama genera, de media, entre gastos directos y pérdida de ingresos, 41.834€ durante la enfermedad. ¿Da vértigo, verdad? Ese mareo momentáneo que puede generar calcular los costes para ser tratada se traduce en unos gastos directos de 9.242€, y una pérdida de ingresos de 32.578€ durante el proceso. No cabe olvidar que, por desgracia, nadie te promete que te vayas a curar.

Esta mujer considera que no se le da la visibilidad suficiente a esta patología. Dice que “se debería dedicar más tiempo a la investigación”. A colación de sus palabras, y con motivo de que el 19 de octubre es el día mundial contra el cáncer de mama, se realizará hoy a las 18h. un lazo rosa humano en la Plaza del Obradoiro, con presencia de autoridades del Ayuntamiento de Santiago. Además, debido a la campaña Saca pecho, la asociación, a través de su tienda online, pone a la venta artículos solidarios cuya recaudación va destinada a los programas de atención psicológica y social para pacientes y sus familias; y a fomentar la investigación del cáncer de mama.

Cuando se le pregunta a esta paciente que si hasta para vivir hay que esforzarse, su respuesta, entre lágrimas, es rotunda: “Sí, hasta para vivir hay que esforzarse, y con algo como es el cáncer muchísimo más”. Añade que “nadie lo sabe hasta que se ve con el problema”.

La ayuda que recibe Celsa Ramos de parte de la asociación contra el cáncer es psicológica y económica. Con la voz entrecortada dice que “para mí la ayuda de Marcos ya es fundamental, y económicamente también me están ayudando”. Marcos es una de las personas de la asociación que se dedica a realizar un seguimiento a los pacientes y acompañarlos en sus momentos más duros.

La asociación española contra el cáncer pone de manifiesto que el cáncer de mama hace más vulnerables a las mujeres que desarrollan esta enfermedad. La realidad es que el año pasado en España se diagnosticaron 33.835 casos de cáncer de mama. Si hablamos de Galicia, se detectaron 2.207 casos, y la entidad atendió a más de 2.760 mujeres.

En ocasiones, lo que muchos buscan son números, pero hay que recordar que detrás de cada número hay un nombre, una familia y una historia que contar. Celsa es un ejemplo más de lucha y perseverancia que se encuentra dentro de esos miles de personas que están en las estadísticas, en el que cada día espera conseguir ganar.