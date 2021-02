Hostelería: a la espera de reabrir en unos días tras unas semanas “terroríficas”

Más de tres semanas de cierre total en la hostelería han puesto la puntilla a la situación que atraviesa el sector desde hace un año. La buena evolución de los datos, y las palabras del presidente de la Xunta sobre la futura flexibilización de las restricciones, han provocado que la mayor parte de los hosteleros de Santiago aguarden las noticias que pueda haber a partir de mañana como agua de mayo. Eso sí, si en algo coinciden es que el corazón va por un lado, y la razón por otro. Su deseo pasa por poder abrir comedores y terrazas, siendo conscientes de que tendrían que hacerlo con normas de aforo. Desde la asociación que agrupa al sector en Compostela son más cautos, y temen que la flexibilización no suponga grandes cambios.

“Vivimos en Galicia, a auga cólase por todas partes, da igual que teñas toldo. E así non fas nada só coa terraza”, explica Adriana, del resturante Barrigola, quien ayer recogía el uniforme en el local para lavarlo con la esperanza de poder volver a colgarse el mandil en unos días. “O que me gustaría é que as restricións sexan coherentes, porque non somos o problema”, reitera esta trabajadora. Igual que ella, un histórico de la ciudad, Pepe Rumbo, propietario de El Pasaje, confía en poder abrir su comedor ya que “coas catro mesas que temos fóra non facemos nada, non dá nin para pagar a luz”. Y es al mencionar las facturas cuando los hosteleros reiteran la necesidad de ayudas que les permitan afrontar la situación: “Os bancos foron rescatados, e nós co emprego que xeramos, que?”, añade Pepe Rumbo.

Esta es precisamente la lucha de la asociación de hosteleros de la ciudad. “Chegado este punto somos cautos, o que necesitamos son axudas porque non serve de nada traballar sen ter certezas. Estamos xa afundidos”, explica el portavoz de los hosteleros compostelanos, Sergio Fernández. Sin mucha confianza en que las nuevas medidas sean demasiado beneficiosas, recuerda que abrir solo la terraza no les soluciona nada a estas alturas. Una opinión que comparte la propietaria del restaurante Carretas, Carmen Marcote, quien considera “que para abrir con tantas limitaciones es mejor esperar. Necesitamos poder abrir dentro, y también que se levante el cierre perimetral. Si no dejan moverse a la gente, nada, abres y no facturas”, afirma. Ella es una de las que ha decidido mantener su local totalmente cerrado ya que “no compensa abrir para llevar”.

El cierre perimetral es una de las condiciones que repiten todos los hosteleros para poder abrir sus negocios con garantías. En este sentido, piden que se vuelva a la almendra perimetrada, con los concellos cercanos incluidos. Es la misma línea demandada por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien considera “absurdo” que vecinos de Milladoiro o Bertamiráns puedan venir a la capital gallega a trabajar pero no a realizar compras o a consumir en los restaurantes. De momento, todos los concellos de Galicia se mantienen aislados individualmente a la espera de nuevas órdenes.

El bar La Tita sí optó por continuar con las entregas a domicilio, pero tal y como reconoce su responsable, Carlos Suárez, están siendo unas semanas “terroríficas”. Por lo que espera que se suavicen las medidas, y espera que les dejen abrir las terrazas al 50 % y el interior al 30. “Abrir dentro é un alivio. E poder facelo ata as nove e media, para que a xente cee tranquila, máis. Está demostrado que non somos os culpables”, asegura. No es él el único que desea abrir la persiana, sus clientes le preguntan a menudo cómo lleva la situación, ansiosos por volver a disfrutar de la tapa de tortilla. “Dicímoslles que xa estamos a punto, esperemos que o 17 teñamos unha solución”, añade este hostelero.

La alternativa, seguir como hasta ahora, implicaría continuar la pesadilla. Tras tantos meses, negociar las condiciones del alquiler es complicado y abrir solo para llevar no supone poder salir del pozo. “É como matar a cañonazos unha mosca. Acabas matándoa, pero hai que pensar no que te levas por diante”, compara Carlos Suárez. En el horizonte, la vía judicial como ha ocurrido en el País Vasco. A partir de mañana se despejará la incógnita, y veremos si el café regresa al pocillo.