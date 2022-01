Hostelería denuncia amenazas de varios clientes al pedirles el certificado covid

La Asociación Hostalaría Compostela ha comunicado que han recibido en las últimas semanas “as queixas de varios locais asociados que están a sufrir ameazas e coaccións por parte de terceiros negándose a amosar o pasaporte covid para acceder aos seus establecementos, chegando incluso a presentar denuncias no Instituto Galego de Consumo”.

Desde la entidad reiteran que “a normativa vixente, estéase ou non de acordo con ela, é de cumprimento obrigatorio e aqueles que non o fan estanse arriscando a unha multa económica”. “Negarse a amosar o pasaporte COVID ou denunciar aos locais por pedilo non supón ningún beneficio social, senón que o único que se consegue é prexudicar a uns negocios que levan moito tempo pasándoo moi mal”, señala el presidente, Thor Rodríguez.

En este sentido, y aunque subrayan que “a gran maioría da clientela respecta a normativa”, Hostalaría Compostela lamenta que además de todas las restricciones y pérdidas económicas que lleva soportando el sector desde hace casi dos años, “os hostaleiros e hostaleiras teñan que sufrir esta problemática”. Por eso, animan a sus locales asociados “a comunicar calquera situación de ameazas ou coaccións que reciban ao intentar obrigalos a non cumprir coa normativa vixente, para iniciar as accións administrativas e xudiciais pertinentes en defensa do sector”.

Thor Rodríguez indica que aunque son casos puntuales, son “certamente desagradables, dado que supón enfrentarse a unha situación moi incómoda tanto para os responsables do local como para o resto de clientes que están tomando algo”.

Por otra parte, “ante o anuncio de que as novas restricións impostas á hostalaría vanse prolongar máis alá do 18 de xaneiro”, la Asociación Hostalaría Compostela manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector. “O mes de xaneiro está sendo dramático para a maioría dos negocios”, señala el presidente de la entidad compostelana.