Inaugurada la primera ruta de los Derechos Humanos de Europa en el Camino Primitivo

Santiago. Con este proyecto se prentede concienciar a peregrinos, viajeros y ciudadanos, a que a través del Camino, designado por la Unión Europea como su “primer itinerario cultural y calle mayor”, y premio Príncipe de Asturias de la Concordia, conozcan y divulguen derechos tan fundamentales como el de la igualdad, la libertad, el respeto, la educación, la alimentación o la justicia, entre otros.

La Ruta de los Derechos Humanos en es un viaje fascinante gestado a lo largo de 1.200 años de historia através de los cuales, millones de peregrinos han fomentado valores inherentes a los derechos y libertades de las personas, que se asocian con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, con motivo de honrar este vínculo, la Fundación International Solidarity for Human Rights, en colaboración con Where is, han colocado en diferentes hitos del Camino Primitivo, entre Oviedo y Santiago, 30 placas de bronce diseñadas por el escultor POP madrileño Eladio de Mora “dEmo”, correspondientes a los 30 artículos de la Declaración. En su inauguración contó se estrenó el Himno de los Derechos Humanos, compuesto por el reconocido compositor ítalo-venezolano Pablo Manavello. s.t.