Incertidumbre, esperanza y un historial brillante al servicio del mejor periodismo

En esta empresa vivimos jornadas cargadas de incertidumbre y a la vez de esperanza y optimismo. Está en marcha un concurso de acreedores que todos deseamos y esperamos que afiance nuestro futuro; la incógnita se despejará en breve. Mientras, nuestro afán es presentar todos los días a lectores e internautas un trabajo periodístico digno, riguroso y veraz.

Atesoro en un armario del despacho -abierto por cristaleras que me conectan con toda la plantilla- recuerdos imborrables; al fin, más de medio siglo en esta casa dan mucho de sí. Son testimonios y acontecimientos extraordinarios y tiempos felices, con espíritu pionero, sin límites y todos a una. Así hemos llegado a hitos como alianza con El Mundo casi veinte años; la primera edición digital en Galicia (1995); ser citados por The New Yort Times hasta en tres ocasiones; cinco unidades móviles de televisiones en nuestra sede por el caso Asunta; casi un centenar de medios reproduciendo exclusivas sobre este caso; desvelar el plagio de un rector de universidad que acabó en los tribunales; llegar a dos millones de visitas en 24 horas en nuestra web; ser el diario mejor diseñado de España y Portugal en la franja de periódicos regionales entre 20.000 y 60.000 ejemplares.

Recibir más de trescientos premios por el trabajo de todos; editar centenares de libros que hicieron historia; publicar textos en gallego del Nobel Cela en exclusiva; editar una revista en la que 50 personalidades glosaron nuestro trabajo; dar vida a O Correo Galego y Galicia Hoxe; fidelizar a colaboradores de altísimo nivel; organizar foros; crear la Carrera Pedestre Popular con casi 300.000 participantes desde 1978; rendir homenaje a quinientas personalidades, lo mejor de Galicia, en los Premios Gallegos del Año; recibir en la redacción a dos españoles galardonados con el Nobel, Severo Ochoa y Camilo J. Cela; al presidente del Consejo de Europa Marcelino Oreja, al secretario general de la OTAN Javier Solana.

Y fundar empresas hermanas como un productora de televisión con éxitos impresionantes de audiencia; emisoras de radio y TV; empresa demoscópica; una fundación deportiva y múltiples iniciativas relacionadas con la información. Compañeros de Redacción realizaron un brillante trabajo al conseguir el codiciado Premio Ortega y Gasset de periodismo y, el Premio Reina Sofía de Drogodependencias, los más grandes. Una de las iniciativas más recientes, van ya siete años, es convertir en protagonistas a más de 60 mujeres en el Día Grande de Galicia.

Pero bien es sabido que los aciertos del ayer son mucho menos importantes que los éxitos del mañana. Y en eso estamos...

JOSÉ MANUEL REY NÓVOA