Indagan sobre la manera de calefactar las bóvedas de la Catedral contra la humedad

La condensación es el gran problema de conservación de la Catedral y el motivo por el que el Pórtico de la Gloria continúa encapsulado. Como avanzó EL CORREO en un reciente reportaje, la obra cumbre del Mestre Mateo deberá permanecer aislado del resto del templo “mientras no se garantice una estabilidad ambiental” en este espacio, según adelantaba la Fundación Catedral, dependiente del Cabildo metropolitano. Este es el reto en el que se centran ahora los técnicos para garantizar una correcta conservación del conjunto monumental después de diez años de trabajos que superaron los seis millones de euros. Una vez rehabilitadas las cubiertas pétreas y las torres, por las que se filtraban pluviales que mantenían empapados durante los meses de lluvia los meses de lluvias, ahora el objetivo de la seo es acabar con la condensación, que deteriora con rapidez las recién recuperadas pinturas originales del Pórtico de la Gloria.

En declaraciones a El País, el canónigo fabriquero, Daniel Lorenzo, indica que “vivivimos pendientes de la meteorología. La Catedral está completamente monitorizada. Además del flujo de personas, controlado por cámaras, se registran parámetros como el movimiento del aire, la temperatura o la humedad relativa. Es fundamental saber a qué horas y qué días son nefastos, pero hemos visto que no es tan fácil prever lo que va a venir”. Precisamente, para controlar la condensación unas de las posibilidades que barajan los técnicos que trabajan en la basílica es la implementación de un sistema que permita el calentamiento de las bóvedas. Se trataría de “calefactar” las zonas altas del santuario “con energías sostenibles”, a través de una instalación que se podría colocar en la tribuna del templo.

Como adelantó EL CORREO, la intención del Cabildo es reintegrar de nuevo el Pórtico en el conjunto de la Catedral lo más pronto posible, una petición a la que se sumaron no pocos visitantes y turistas desilusionados al comprobar que la gran obra del Mestre Mateo permanece amputada de la planta de la basílica mediante unos grandes muros de madera. Lorenzo confirmó al citado medio que la intención del órgano de gobierno de la seo es instalar en los próximos meses un tipo de barrera de “quita y pon”, es decir, decir una estructura que permita aislar con rapidez el conjunto artístico cuando las condiciones ambientales son perjudiciales. “Buscamos una intervención rápida, sistemas de aislamiento de fácil desmontaje para situaciones de emergencia, pero las distintas alternativas no nos convencen porque son aparatosas y complejas de instalar”, señala a El País, a la vez que añade que el objetivo es que el nuevo encapsulado “invada lo menos posible”.

Además, para cuando no sea necesaria esta barrera la Catedral tiene previsto colocar algún tipo de catenaria para evitar que los visitantes puedan dañar el monumento. Aun así, no cabe duda de que la peor enemiga de la obra mateana es la humedad, puesto que llega a destruir la policromía del Pórtico debido a las reacciones química que se producen en el contacto de las pinturas con el agua, un problema que los restauradores que trabajaron en su recuperación durante diez años no han conseguido solucionar.

Después de varias publicaciones de este periódico en las que se recogían las críticas de numerosos visitantes en la pasada Semana Santa, la Xunta tomó cartas en el asunto para la reapertura del monumento. Se retomaron las visitas, que además son gratuitas, previa recogida de las invitaciones en el Museo de la Catedral, con un máximo de dos por persona.

Desde ese momento, las colas han sido muy frecuentes en el acceso que el Museo tiene en la plaza del Obradoiro. Y es que el Pórtico de la Gloria no deja de suscitar interés. Su reapertura se realizó gracias al apoyo de la Xunta, a través de la Axencia de Turismo, y fue presentada ayer por el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; el deán de la Catedral, José Fernández Lago.