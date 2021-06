Invitación a los ‘madrigallegos’ a disfrutar del Año Santo en Galicia

La capital española acogió ayer la inauguración de la Semana Xacobeo 21-22, organizada por las Comunidades Gallegas en Madrid, en un acto celebrado en el Palacio de Cibeles y presentado por la presidenta del Club de Periodistas Gallegos en Madrid, Pilar Falcón, al que asistió el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre otros.

Para el regidor, que se reivindicó como un madrigallego más, esta semana será “el prólogo necesario de esa invasión de madrigallegos que habrá en el Camino de Santiago este verano y este otoño”, destacando las coincidencias entre madrileños y gallegos en “hospitalidad, chulería y retranca”, y recordando que “el último honor fue ser nombrado Comendador de la Orden del Cocido de Lalín”.

“Volveré no como alcalde sino como peregrino porque en agosto volveré a hacer un buen tramo del Camino”, adelantó Martínez-Almeida en la presentación del programa que comenzó ayer mismo con un festival de bandas de gaitas y agrupaciones folklóricas de asociaciones y centros gallegos de Madrid, y la proyección del espectáculo visual Luz del Xacobeo, que muestra diversos enclaves mágicos del Camino de Santiago.

Almeida ha destacado que Madrid es “la primera comunidad emisora de peregrinos hacia Santiago”, y ha animado a que en este Xacobeo “millones de personas transiten por los distintos caminos” que llevan a la capital gallega.

Además, destacó que “Madrid y Compostela tienen en común que ambas son kilómetros cero, una de las carreteras que unen la capital con el resto de España y la segunda por ser el primer itinerario cultural europeo declarado por la UE”, y vaticinó que a lo largo de 2022 serán “millones de personas las que transiten por el Camino de Santiago”, muchas de ellas pertenecientes a esa colonia de 300.000 gallegos en Madrid que “hacen todos los días una ciudad mejor, camaleónica, abierta y acogedora”. Lo harán con todas las condiciones de seguridad COVID tras “un año durísimo”, ha remarcado.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, invitó a los gallegos residentes en Madrid “e a todos os madrileños a camiñar a Galicia este verán e a desfrutar dun Xacobeo especial que centrará o que resta do 2021 no turismo interno para, xa no 2022, abrir as portas do Ano Santo a todo o mundo”, en el inicio de la década Xacobeo, “na que Galicia terá a oportunidade de celebrar tres Anos Santos”.

En el acto, al que también asistió Antonio Rodríguez Miranda, Rueda agradeció “a hospitalidade que Madrid tivo sempre cos galegos, y recordó que Galicia “leva meses traballando na organización dun Xacobeo seguro coa preparación das rutas e dos albergues, coa formación do seu persoal e coa activación do seguro coronavirus, actuacións postas en marcha para recuperar a confianza de turistas e peregrinos”.