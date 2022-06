José Manuel Ferro: “Traballar máis de 40 anos en Raxoi foi un regalo”

José Manuel Ferro, jefe de portería del Concello de Santiago, se jubiló este lunes después de 42 años de servicio. En su ultimo día de trabajo en el pazo de Raxoi, sus compañeros le brindaron un bonito homenaje. “Foi moi emocionante, non sabía nada e foi unha gran sorpresa”, comenta a EL CORREO una persona que define como “un regalo” sus más de cuarenta de años carrera profesional. “Aínda que é moito tempo, pasou todo moi rápido, sempre estiven moi cómodo, e para min ir a traballar cadía nunca foi un problema”, explica José Manuel Ferro el día después de la gran fiesta que le organizaron en la recepción del pazo de Raxoi el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, miembros de la Corporación municipal y personal del Concello.

Muy emocionado por el homenaje que le organizaron en su despedida de Raxoi, admite que no está acostumbrado a este tipo de actos, dado que su rol en el Consistorio siempre ha sido estar en un segundo plano, teniendo en cuenta que se ha movido durante más de cuatro décadas en un escenario en el que los protagonistas siempre han sido otros. En este sentido, después de haber desempañado las funciones de bedel, conseje y jefe de servicios internos recuerda que su trabajo le ha permitido vivir muy cerca visitas reales, de presidentes del Gobierno y de las Comunidades, de actores, deportistas... En resumen, se siente un privilegiado. Además, incide en los magníficos compañeros que ha tenido a lo largo de los últimos, tanto en sus inicios, cuando en el Concello el números de trabajadores no era tan amplio como en la actualidad, como en su última etapa, en el que músculo administrativo es mucho más pesado. “Ao principio conocíamos todos, agora é máis difícil. Pero o bo ambiente entre todos foi unha constante ao longo destes anos”, señala Ferro, quien señala, además, como un lujo el hecho de ir a trabajar a Raxoi coincidiendo con las fiestas de la ciudad. “Permitiume presenciar ano tras ano os Fogos do Apóstolo, concertos espectaculares –menciona a Rosario o Manolo García–, en definitiva, vivir un ambiente de alegría moi bonito”.

Y cuando se le pregunta por cómo era el trato con los diferentes alcaldes que ha tenido Compostela, tira de diplomacia. “Máis alá de que cada un ten a súa forma de ser, con todos tiven moi boa relación, e sempre nos trataron con gran amabilidade”, responde José Manuel Ferro, todavía impactado por la bonita sorpresa que le brindaron sus compañeros en la recepción del pazo de Raxoi.

El acto contó, además, con la presencia de un gaiteiro, que le puso la nota musical a la despedida de Ferro, quien se muestra muy agradecido. En su última jornada de trabajo en el pazo de Raxoi, los participantes en la fiesta posaron con el homenajeado, y todos ellos mostraron una pancarta en la que se podía leer Grazas por todo. Además, antes de abandonar el Concello, Ferro, en una muestra de su gran caballerosidad, saludó uno a uno a todos los que asistieron a su despedida, con los que compartió, en su último día, numerosas historias y anécdotas vividas en más de cuarenta años, un periodo en el que pudo vivir muy cerca visitas ilustres, como la del papa Benedicto XVI, de la que guarda un recuerdo muy especial.