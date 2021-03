Justo un año del primer caso de COVID en Santiago, una universitaria

Hoy se cumple justo un año del primer diagnóstico de COVID en Santiago. Fue el caso de una joven compostelana de 22 años, curiosamente hija de dos facultativos del CHUS, que, al encontrarse mal en Madrid, donde realizaba sus estudios universitarios, decidió volver a casa. “Estaba acatarrada y con unas décimas de fiebre y al ir al médico se descubrió que tenía coronavirus. Estaba prácticamente asintomática, por lo que no llegó a ingresar, aunque sí tuvo que estar en cuarentena catorce días”, recuerda el doctor Antonio Pose Reino, jefe de Medicina Interna del área sanitaria compostelana.

“Afortunadamente, no hubo contagio entre su familia o con el médico que la auscultó, ya que al principio de la pandemia, sin conocer más medios, la auscultó solo protegido por una mascarilla quirúrgica”, explica el experto, que añade que “en los primeros momentos, en marzo, había un miedo horrible al COVID porque todo era aún muy desconocido. Llevábamos esas mascarillas quirúrgicas que ahora sabemos que no son las mejores para los facultativos, no había los EPIS o las PCR suficientes...”.

También señala que “del 25 marzo al 31 pasamos de 70 pacientes ingresados en el Clínico a 138. Fue terrible”.

Pese a todo, subraya el trabajo en equipo “de todo el personal, sanitario o no”, además del que se formó “entre las especialidades”, junto “a los ánimos que nos daba en forma de aplausos la sociedad”.