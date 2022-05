Kae Tempest irá a la Quintana en su primera visita nacional

Santiago. El artista londinense Kae Tempest vendrá a las fiestas de la Ascensión para dar su primera actuación en España. El concierto, que será gratuito, tendrá lugar este sábado en la plaza de la Quintana y será una ocasión que el intérprete aprovechará para presentar en primicia su nuevo disco, The Line Is A Curve. Tempest destaca por su estilo y trabajo, en los que combina rap con dramaturgia y poesía. Con dos álbums ya a sus espaldas, este tercer disco incluye doce nuevos temas, de los cuales ya ha desvelado tres: More Pressure, con Kevin Abstract; No Prices, con Lianne La Havas; y I Saw Light, con Grian Chatten. El concierto se celebra en el marco del ciclo SON Estrella Galicia. P.B.