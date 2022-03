La banda sueca The Baboon Show actuará en Santiago de Compostela

La banda sueca acaba de publicar el EP Odball, dedicado a “todos los inadaptados y marginados que quieren encajar o no”

Recién publicado este pasado 28 de enero, viene acompañado de un cómic ilustrado por Gabriel Renner de veinte páginas a todo color y un parche especial bordado de “Oddball”. Doctor Rock hizo el guión basado a partir de recuerdos e historias reales de la gira de THE BABOON SHOW. Es un trabajo realmente genial y muy divertido. El cómic y el parche están disponibles exclusivamente para este pack y no se venderán por separado. Podéis hacer el pedido aquí

En esta gira de presentación les acompañarán el dúo de rock and roll vasco Niña Coyote eta Chico Tornado, que publicarán nuevo disco el próximo 11 de marzo.



The Baboon Show empezaron a finales de 2003. Con el lanzamiento de un EP de seis canciones en 2004 comenzaron a hacer giras por toda Suecia y se ganaron la reputación de tener uno de los mejores directos de todo el país. The Baboon Show firmaron con el sello indie National y lanzaron sus tres primeros álbumes en un período de un año y siete meses! Estaban todo el día sonando en las radios y las televisiones suecas. The Baboon Show quisieron seguir girando y girando y pronto se les pidió propagar su música en el extranjero. Esto hizo que, a excepción de Suecia, también hayan tocado en Noruega, Finlandia, Grecia, Dinamarca, República Checa, Francia, Alemania, China y Cuba.

¡En Cuba se hicieron tan populares que han tocado allí tres años seguidos! Las cosas empezaron a moverse con su cuarto y quinto álbum “Punk Rock Harbor” y “People’s Republic of The Baboon Show”, producido por Pelle Gunnerfeldt, productor también de The Hives y Randy.

Han sido nominados en varios premios en Suecia. Ambos álbumes fueron lanzados por el sello alemán Kidnap Music y la banda empezó a viajar más a menudo, especialmente en Alemania, donde la base de fans se hizo muy grande. De acuerdo con algunas revistas, The Baboon Show son “The next big thing”!