$!La biblioteca Ánxel Casal tiene más socios que el Compostela, Dépor y Celta juntos: 45.000 personas

La Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal es el gran transatlántico de la cultura y el ocio en la capital gallega. Navega sin otro mar que las gentes de Compostela, que suben y bajan en busca de libros sus cuatro plantas tras una fachada de cristal que sirve de espejo a Xoán XXIII.

Ahí, Jesús Torres Junquera (Caldas de Reis, 1980), capitán del barco, escribe la vida en equipo.

Fue jugador del Compostela, defensa de pelo alborotado que jugó en Segunda División y entrenó en días juveniles con Fabiano cuando Fabi era la luz de la Esedé en el césped igual que hoy lo es en la banda.

Hoy, la Ánxel Casal, con Jesús y su equipo enrolados con fe ciega, golean a todos en número de socios.

El centro tiene 45.000 personas asociadas y releer ese dato permite medir hasta dónde llega la eslora de este transatlántico de libros que suma más socios que Compostela (un millar), Deportivo (24.000) y Celta (16.000) juntos.

Así, a Jesús, modesto de verbo, el orgullo se le cae de las manos. Aquí apasiona el fútbol pero también se lee mucho (aunque se diga poco).

Lo prueban 45.000 socios.

“Non podemos falar dun perfil único de socios. O noso obxectivo é cubrir as demandas de información, formación e ocio de todos os cidadáns a través da nosa colección e as máis de 400 actividades culturais que realizamos cada ano”, detalla.

Superado el estrecho del pasado 2022, enfilando la proa hacia este naciente año, los datos de préstamos del centro cultural compostelano revelan por donde van los hábitos de ocio y cultura. Al hablar de lectura, Jesús abre su bolsa de datos, los esparce y vemos que el manga arrasa en el en top de 2022.

No hay niño ni niña sin un móvil o tablet cerca pero tampoco sin libro de aventuras que echarse al mapa de sus sueños, gozando con historias de acción de ese género nipón.

“Na listaxe dos títulos máis prestados, coma en anos anteriores os títulos de manga Naruto, Dragon Ball ou My hero Academia lideran esas listas ao tratarse de coleccións con moitos volumes. E é moi satisfactorio atopar un número de préstamos tan elevado nas obras de Diego Ameixeiras, Berta Dávila, Ledicia Costas ou o noso benquerido Domingo Villar. Na literatura infantil, o éxito dos Bolechas é unha evidencia e na hemeroteca tanto El mueble como Viajes National Geographic sempre ocupan o primeiro posto”.

Abierta en 2008, la biblioteca Ánxel Casal es un navío donde igual hay clubes de lectura, que aulas de estudio o visionado, material audiovisual, ordenadores, puestos de estudio, otros de consulta, áreas de poesía o prensa, gran sección de cómics, escaparate de novedades, exposiciones... Es un no parar.

“Polas mañás o habitual é atopar xente maior que se achega a ler a prensa e a participar nas Aulas de Maiores ou estudantes que aproveitan o confort da nosa sala de estudo. Polas tardes a biblioteca colle máis vida, chegan as nenas e nenos ao salir do cole, nais e pais que veñen cos máis pequenos a axudarlle cos deberes, compartir lecturas, xogar ao xadrez ou a participar nalgunha das actividades... Despois están os lectores, que durante todo o día veñen prestar e devolver libros e o que non son libros: revistas, xogos de mesa, xogos de videoconsola, música, películas e series...”

ACTIVIDAD SATISFACTORIA. El capitán Torres, Jesús, sabe que colegio, familia y bibliotecas se reparte la responsabilidad de que los menores descubran la lectura pero otea el horizonte más allá. Y en una sociedad que ofende a los mayores en cuestiones como la obligatoriedad de ciertos trámites electrónicos, él reivindica el programa dedicado a personas de más edad.

“As actividades que máis satisfacción me provocan son aquelas dirixidas ás persoas maiores porque tamén son as máis agradecidas e fieis. Actualmente temos dous grupos de Aula de Maiores para persoas maiores de 55 anos que non tiveron oportunidade de estudar ou queren lembrar o que aprenderon hai tempo e outros dous de Aul@ Tecnolóxica de Maiores que persigue integrar a estas persoas na sociedade facéndoas partícipes dela coa formación en novas tecnoloxías. As dúas actividades están coordinadas por persoas voluntarias que regalan o seu tempo para axudar aos seus alumnos”.