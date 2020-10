La Casita de la Catedral, una vivienda turística de excelencia

En un momento difícil para todos como consecuencia de la pandemia de la covid-19, el turismo es uno de los sectores al que le ha tocado más de cerca sin lugar a duda. Con todo, Galicia, en general, y Santiago, en particular, respectivamente, si bien también lo han notado, cabe destacar que han sido uno de los destinos más solicitados este verano, ayudados por el programa “Galicia, destino seguro” de la Xunta, como plan de reactivación del sector cultural y turístico.

En este sentido, uno de los alojamientos turísticos compostelanos más solicitados y con mejores calificaciones en varias plataformas de reservas es La Casita de la Catedral (www.lacasitadelacatedral.com), una vivienda que está asociada a la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia -Aviturga-, de la que su propietaria, Ana Eiras, forma parte de la junta directiva.

La Casita forma parte de una singular edificación, del año 1.911, cuyo edificio se encuentra catalogado con un nivel tres de interés tipológico y arquitectónico. Totalmente rehabilitado en 2017, el alojamiento es totalmente independiente de la edificación propiamente dicha, por lo que los huéspedes no tienen que compartir absolutamente nada con nadie durante su estancia. Además, cuenta con innovadores sistemas, tales como recuperadores de aire, calefacción por suelo radiante mediante geotermia, puerta de seguridad de nivel tres, apertura de la puerta con código de seguridad (no se precisa llave), electrodomésticos de alta gama o insonorización perfecta con el exterior. Asimismo, tiene vistas a la finca del edificio del que forma parte, dónde se pueden apreciar árboles centenarios y un precioso jardín (con bonsáis, cactus...). El interior posee materiales nobles y tanto los muebles como la decoración intentan ofrecer el máximo confort para que los clientes se sientan como en su propio hogar.

Todo ello, así como su privilegiada ubicación (la fachada principal está en la calle Trinidad, desde la cual se accede directamente por unas escaleras a la Plaza del Obradoiro, que se encuentra a menos de cien metros) y una atención muy personalizada hace que tenga calificaciones cercanas al 10 en Booking (Guest Review Awards 2018 - 9,9; y Traveller Review Awards 2020 - 9,9) y que haya sido premiada en Tripadvisor, gracias a los comentarios y calificaciones de los viajeros, con el Certificado de Excelencia Tripadvisor 2019 y Travellers´ Choice 2020 (antes conocido como Certificado de Excelencia).

Por ello, cuando algún cliente deja un comentario, Ana Eiras siempre se encarga de contestar a cada uno de ellos, ya que ayudan a visibilizar el alojamiento de cara a otros visitantes. Muchos de ellos vienen haciendo el Camino a pie o en bicicleta, mientras que otros viajan por otros medios, bien sea en coche propio, avión...

Y en cuanto al tipo de cliente, a veces son familias o grupos de amigos, que eligen los apartamentos porque les ofrece una sensación diferente a la de otro tipo de alojamientos como los hoteles. En este caso, pueden alojarse hasta seis personas, con la posibilidad de cunita para bebé, trona, bañera infantil... A mayores, puntualiza la propietaria, debido a la pandemia, este tipo de oferta alojativa es muy atractiva, ya que se evita el contacto que puede haber en otros alojamientos al tener que compartir zonas comunes.

Sea quien sea, en su apuesta por el trato personalizado, Ana trata a sus clientes “como me gustaría que me tratasen a mi cuando viajo”. Por este motivo, contacta con ellos por WhatsApp o correo electrónico enviándoles todo tipo de información: la ubicación exacta del apartamento, la del aparcamiento concertado o el código de acceso a la vivienda, para no depender de una hora determinada. Y una vez llegan, les ofrece todo tipo de consejos para disfrutar de la ciudad.

Por otra parte, como respuesta a los problemas derivados por la covid-19, han habilitado la opción de realizar el check-in online, facilitando así el mínimo contacto directo posible. Este se puede llevar a cabo a través de diferentes aplicaciones, que con los dispositivos móviles hacen que sea mucho más rápido y sin contacto, enviando además esos datos directamente a la policía, tal como es obligatorio.

También, en la entrada, han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico y han retirado una gran cantidad de artículos del interior, como alfombras, libros o cojines decorativos, “ya que así lo recomiendan los protocolos para que la limpieza sea mucho más fácil y eficaz”, apunta Ana. Y se les comunica que la Xunta exige a los viajeros procedentes de otras comunidades autónomas o países con alta incidencia en covid-19, la obligación de informar al Sergas sus datos de contacto y se les facilita la manera de hacerlo.

Por todo ello, dice Ana que adaptarse a la nueva normalidad no es fácil. De hecho, la temporada que se ha podido remontar ha sido mayoritariamente con gente española, incluso gallega, debido a todas las circunstancias que complican tanto viajar actualmente. Pero también esto ha servido, como le han transmitido muchos clientes, para conocer más nuestro país, “que muchas veces conocemos lo de fuera y no conocemos lo nuestro y estamos aprendiendo a darle valor a lo que tenemos”, concluye.