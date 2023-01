La Cidade da Saúde sumará 300 plazas de parking que podrían aliviar al Clínico

La construcción de la Cidade da Saúde en el entorno del Clínico ayudará a descongestionar el saturado parking del hospital. El complejo que albergará el Aulario de Farmacia, la Facultad de Enfermería y un centro de investigación, dispondrá de trescientas plazas que podrán ser utilizadas también por los usuarios del Clínico.

El gerente de la Universidade de Santiago, Javier Ferreira, explicó a EL CORREO que esta es la previsión de aparcamiento contemplada en el proyecto. Pero por el momento aún tardará en materializarse. Las primeras obras serán las de Aulario de Farmacia, una facultad necesaria desde hace años después de que el edificio actual fuese clausurado en parte por problemas de contaminación en el suelo. La previsión de la USC es que las obras puedan arrancar a principios de 2024. Después se irán iniciando progresivamente las del resto de edificios.

Los problemas de aparcamiento en el Clínico llevan arrastrándose durante años. Además de dar servicio a los vecinos de Santiago, el hospital cubre una importante área de influencia que abarca desde la zona de Lalín o A Estrada hasta Noia o Ribeira. Aunque en el Barbanza hay un hospital propio, para recibir ciertos tratamientos o visitar a algunos especialistas son muchos los pacientes que deben desplazarse a Santiago. En total de media unas 6.000 personas acceden al complejo cada día y desde hace años encontrar una plaza libre, especialmente en horario de mañana, se convierte en misión imposible. El Clínico cuenta también con el parking de pago más caro de los hospitales gallegos.

Sobre la mesa está desde hace años la construcción de un nuevo aparcamiento, pero el problema sigue enquistado sobre quién debe sufragar el coste, si la Xunta o el Ayuntamiento. Entretanto son habituales los coches estacionados sobre zonas verdes o aceras, e incluso los problemas de las ambulancias para poder acceder al hospital por culpa de los vehículos mal aparcados.

En la última reunión entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, la necesidad de solucionar la falta de plazas en el hospital fue uno de los temas abordados. Rueda no se cerró a que fuese la Xunta la encargada de construir un nuevo aparcamiento, pero solicitó al Ayuntamiento un estudio previo. “Hay que hacer primero ese estudio de movilidad y después determinar si hay necesidad de nuevas infraestructuras; si se acredita con la gente que se desplaza en vehículo particular habrá que plantearse ese párking. No estamos cerrados”, aseveró entonces el presidente autonómico. Pero la obra no está de momento confirmada. Desde el Concello, el alcalde ha subrayado en diferentes ocasiones que los problemas de aparcamiento en el Clínico son evidentes y considera innecesario ese estudio de movilidad que demanda la Xunta. “No hay que justificar lo que se ve a simple vista”, argumenta Bugallo.

Sea la Xunta o el Concello quien acabe haciéndose cargo de la obra, para descongestionar el tráfico en el Clínico aún habrá que esperar. Raxoi calcula que una vez que se autorice pasarán al menos dos o tres años.

En septiembre, los propietarios de un terreno que da a la travesía da Choupana y a Volta do Castro decidían no seguir adelante con el plan para construir un aparcamiento en superficie, debido a las exigencias que marcó el Ayuntamiento para urbanizar la zona.