La Estación Intermodal estará a pleno funcionamiento en 2024

··· Durante la visita a los trabajos, Xosé Sánchez Bugallo aprovechó para valorar su estado:

··· “Estámonos achegando ao principio do fin da construción plena da Estación Intermodal de Santiago”

··· “Unha integración total do sistema de transporte metropolitano, urbano e ferroviario e que xa está a crear unas sinerxias extraordinarias”

··· “Estamos ao 97% de pasaxeiros no transporte urbano, ao 126% no aeroporto e por enriba do 100% en tráfico ferroviario con respecto as cifras do 2019, o que supón unha recuperación excepcional”

··· “Xa é o punto nodal do transporte terrestre da nosa comunidade”.