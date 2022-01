“La falta de trabajadores formados resta competitividad a la industria”

Con 82 años a sus espaldas, Andrés Quintá Cortiñas es un hombre hecho a si mismo. Trabajador incansable, con una energía contagiosa y unas capacidades para renovarse e innovar prodigiosas, su afán le llevó a crear, partiendo desde la nada, el gran Grupo Quintá (integrado por empresas como Extrugasa, líder en fabricación de perfilería de aluminio con más de 60 años en el sector; o Extrumar,que destaca por el desarrollo de estructuras marinas flotantes y/o sumergibles para la producción y cultivo integral de moluscos bivalvos), formado actualmente por un equipo de más de 800 empleados y que lleva sus productos a todo el mundo.

Además, natural de Arretén, en Padrón, ha patentado varias creaciones propias y es un firme defensor de su tierra, de la formación práctica y del medio ambiente.

¿Cómo ha pasado el Grupo Quintá el 2021?

La pandemia nos afectó, tanto a nivel nacional como en las exportaciones, al igual que a muchos otros empresarios, porque no tenemos la misma holgura que antes. Al no haber facturación, se merman los beneficios, pero hay que recuperar la actividad porque detrás tuya tienes muchas familias a tu cargo, mucha gente que tiene que sobrevivir, incluso uno mismo. Lo que has hecho en tantos años no se puede destruir por una epidemia como esta, aunque ha sido muy complicado, ya no sólo a nivel económico, sino también en el ámbito de la salud.

Hablando de exportaciones, ¿dónde están presentes actualmente y qué importancia tienen en el volumen de negocio?

Actualmente, estamos presentes en toda la Unión Europea, pero también mandamos mucho producto a América Latina y a Canadá. En este sentido, un 65 o 70 % del volumen total de la empresa lo representan la exportaciones, que es lo que salva a muchas empresas actualmente.

Como otras compañías, vivimos mucho de las exportaciones, pero en ellas hay mucha competitividad, por lo que ahí se debería apoyar más, por parte de las Administraciones, tanto a la empresa auxiliar que fabrica el artículo como al que la exporta, porque se compite contra grandes potencias de otros países.

En estos últimos meses, ¿les está afectando la escalada de precios de las materias primas?

Así es. Nos está afectando mucho porque representa una subida muy rápida. Si fuese un proceso escalonado, nos podríamos ir adaptando y preparando para soportar el aumento de los costes de facturación, pero este cambio tan drástico y en tan poco tiempo provoca una caída de los beneficios irreversible.

Para estos momentos duros, ¿su amplia experiencia como empresario le ayuda a llevar mejor estas situaciones?

Apostar por el I+D+i resulta capital para todos, renovarse para estar a la última en cada sector, pero también es muy importante buscar el pan de cada día, esto es, que el personal que te rodea y uno mismo formemos un gran equipo. Gracias a juntarse y a que todos se sientan integrados en el objetivo de la empresa, ayuda a superar los momentos malos, como puede ser esta pandemia. En mi caso, en los años 70, ya viví como grandes potencias alemanas caían y tenían que cerrar, por culpa de la subida de los precios del petróleo. Por ello, toca soportar los golpes, sufrir y volver a crecer.

Usted que siempre se ha mostrado como una persona franca y directa, ¿qué le pediría a los políticos para este 2022?

Que sean más honestos, que dejen sus cargos por un momento, sobre todo los ministros, y que se pongan a trabajar en una empresa y que intenten aumentar sus beneficios año tras año, para que comprueben lo difícil que es.

Además, les invito a que inviertan en educación, porque debería ser un factor prioritario para el país. En España tenemos un panorama muy complicado para los más jóvenes por el sistema educativo actual y las características del mercado laboral. En esta dirección, deberíamos tomar el ejemplo de los alemanes, que dividen a los niños en función de sus capacidades (aptitudes y velocidad de aprendizaje) y del recorrido que encaja con cada uno. Así, elijen su futuro laboral en función de las demandas del mercado y de sus propias posibilidades y limitaciones. Esto es muy diferente al sistema español, donde hay carreras saturadas con poca salida laboral y con falta de otro personal cualificado, por falta de orientación.

¿Cómo afecta esto a la industria?

La falta de trabajadores formados resta competitividad a la industria nacional. La inversión en educación es muy inferior al resto de países de la Unión Europea. El factor humano es clave, una arteria del crecimiento para el desarrollo de cualquier país. La llegada de los avances tecnológicos ha revolucionado nuestra forma de vida y con ella, el mundo laboral. Las reglas del juego están cambiando continuamente y debemos adaptarnos a las demandas del mercado. Actualmente, el mundo empresarial está en un momento decisivo en el que la formación continua y el talento humano son claves para avanzar. Por ello, es necesario que el sistema se transforme y avance al mismo ritmo que la sociedad, la economía y las empresas.

¿Por dónde se puede cambiar para cubrir las necesidades actuales?

La educación es el eje sobre el que debe girar el futuro de nuestra sociedad. La formación, la Universidad y la empresa deben ir juntos para adecuar la preparación de nuestros jóvenes a las necesidades del mañana de nuestras empresas. Sólo así seremos más competitivos y podremos en el futuro poner fin a la lacra del desempleo, a la falta de mano de obra cualificada que dé respuesta a las fábricas y el problema del relevo generacional. En nuestro caso, faltan personas prácticas y resolutivas para rejuvenecer nuestra plantilla y suplir los puestos clave de veteranos, próximos a la edad de jubilación: fontaneros, electricistas, delineantes, personal de mantenimiento industrial...

¿Qué hacen ustedes para fomentar el conocimiento en la empresa?

Desde Extrugasa estamos comprometidos a formar a los trabajadores de forma continuada. Los planes de formación de la empresa nacen en la realidad industrial y beben de los avances tecnológicos. Los trabajadores cuentan con los últimos avances del sector, tales como robots autómatas, diseñados específicamente para la automoción. Con experiencia desde 1963 y más de 800 trabajadores, nos hemos convertido en un nudo de conocimiento, en el que se puede adquirir formación en sectores tan diversos como la propia automoción, sector ferroviario y marino, arquitectura...