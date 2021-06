La historia detrás de la petición de empleo de Carlos, viral en Twitter

Una imagen con una de las torres de la Catedral de fondo y un cartel de cartón en el que solicita un trabajo y resume su experiencia laboral se ha convertido en viral en Twitter en los últimos días. El protagonista es Carlos Noya, quien hace tres años regresó a Galicia desde su Argentina natal. Hijo de unos vecinos del barrio de Sar que emigraron al país sudamericano, escapó de la inseguridad que vivía en su país. “Allí me secuestraron y me desvalijaron la camioneta cuando repartía paquetes, ya que pensaron que podía llevar cosas importantes. Allí está todo muy mal”, explica Carlos. El problema es que lleva todo este tiempo sin trabajar.

“Solo he podido hacer algunos trabajos para conocidos, pero nada estable y formal. Llevo peleando desde que llegué, pero tengo 55 años y en una empresa ya se echaron para atrás cuando descubrieron mi edad”, indica. “Agoté todas las instancias por eso recurro ahora a intentarlo de esta forma. Lo de ponerlo en las redes fue idea de mi hija”, añade en referencia a los mensajes de Twitter viralizados. Con la esperanza de que den sus frutos, ya que aún no ha recibido ofertas, Carlos especifica que no solo busca trabajo de transportista, el sector en el que más ha trabajado, sino en cualquier ámbito y ubicación.

De momento, su único recurso es la ayuda económica que su madre y su tía le mandan desde Argentina, pues su petición de ingreso mínimo vital fue rechazada “porque mi señora tiene nacionalidad argentina, me dijeron que lo rechazaban por eso. Mi hija y yo sí tenemos la nacionalidad española”. Todo el que quiera ponerse en contacto con él puede hacerlo en el número 665165014.