La obesidad mórbida: una pandemia que se encuentra oculta en la sociedad

Las comorbilidades metabólicas y cardiovasculares que presenta este grupo son las mismas que los adultos, con el agravante de las repercusiones sociales. La persistencia de la obesidad infantil hasta la edad adulta aumenta significativamente el riesgo de desarrollar determinadas patologías (diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión...). La familia, en esta etapa, es clave.

Desde el punto de vista médico, quizás sea el grupo donde menos acuerdo e información hay sobre el uso de la cirugía y/ o medidas endoscópicas. Clásicamente existía el principio de no modificar la anatomía de un individuo que está aún en crecimiento y, por supuesto, evitar una malabsorción que podía condicionar dicho crecimiento (falta de proteínas, vitaminas, minerales...). Por ello, la banda gástrica autoajustable era el método de elección en pacientes entre 16 y 18 años. La presión con el incremento del número ha llevado a ampliar el rango (hasta 14 años) y a iniciar el uso de acciones como el by-pass gástrico, para obesidades más severas -no olvidemos que es una técnica recuperable-. Las acciones endoscópicas constituyen una opción poco utilizada: parece que el balón intragástrico no es un arma útil, y las reducciones endoscópicas (POSE, APOLO) están aún en estudio de manera grosera en adultos. Tampoco hay nada en firme sobre el uso de la reducción quirúrgica –sleeve–, la técnica quirúrgica más realizada en el mundo en el adulto, por la alteración anatómica definitiva y la severa restricción que produce.

María González, experta en nutrición de la Unidad comenta que las intervenciones tienen que ser sobre el paciente y su familia. Es importante conocer el grado de disposición al cambio y se debe realizar en un contexto de crecimiento y desarrollo, asegurando un peso adecuado para la talla, así como un desarrollo físico y emocional normal. Los objetivos pueden variar en función de la edad, por lo que, fundamentalmente, en menores de 14 años, “debe ser el mantenimiento (excepto casos extremos), puesto que es un momento en el que se producen un aumento de la estatura”. Los hábitos deben dirigirse a proponer una alimentación variada, evitando la monotonía y las restricciones excesivas. “Es esencial el control de los alimentos superfluos y la educación sobre ellos”, destaca.

Por su parte, Daniel Caamaño, dice que, desde el punto de vista psicológico, el enfoque de tratamiento basado en la familia debe ser considerado como un trabajo dinámico, teniendo en cuenta que los hábitos de los padres influyen en los de los hijos y que hay una gran influencia de las emociones en la alimentación de los adolescentes. El sobrepeso y obesidad suele desembocar en menor rendimiento académico, aumento del riesgo de trastorno de conducta alimentaria (TCA), mayor probabilidad de sufrir bullying, problemas de autoestima e imagen corporal, entre muchos otros. Es por tanto que las intervenciones comportamentales multicomponentes en la obesidad pediátrica, que utilizan estrategias cognitivo-conductuales y que incluyen a la familia como unidad de cambio, representan el estándar de tratamiento basado en la evidencia, facilitando el mantenimiento de las mejorías a largo plazo. Desde la Unidad y actuando sobre el paciente y sobre la familia, los aspectos destacables a trabajar son autocontrol, establecimiento de metas realistas, control de estímulos, formación de los padres y modos de relación familiar, modelado, apoyo social, solución de problemas, terapia de realidad virtual centrada en mindfulness e imagen corporal o consumo de sustancias.