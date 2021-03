La pandemia relega también a las mujeres en el Camino

S. V.

Santiago

A las puertas del Xacobeo 2021, el primero en once años, las previsiones a principios del pasado 2020 no podían ser mejores tras un cuatrienio de récord. En 2016 se superó por primera vez en un año ordinario el número de peregrinos de un Año Santo al registrarse un total de 277.854, sobrepasando en más de cinco mil los del periodo jubilar de 2010 (cuando habían sido 272.135), y las cifras continuaron incrementándose en 2017 (301.036), 2018 (327.378) y 2019 (347.578).

El año 2020 apuntaba maneras para continuar la tendencia alcista y, además, invitaba al optimismo en cuanto a la tan ansiada desestacionalización. Así parecían indicarlo los 1.999 peregrinos que llegaron a Santiago en enero frente a los 1.651 del mismo periodo del año anterior; y, sobre todo, los 3.076 que lo hicieron en febrero, cerca de mil más que los 2.119 de 2019.

Pero con marzo y la propagación del COVID-19 sobrevino la debacle. Ese mes los peregrinos contabilizados fueron 1.710 frente a los 7.474 de 2019. La Oficina del Peregrino, encargada de emitir las credenciales, cerró con la declaración del estado de alarma a mediados de mes Y ya no volvió a abrir hasta el 1 de julio. Pese a un ligero repunte en verano, el recuento final hasta el 31 de diciembre supuso una caída del 84 por ciento, con 55.793 peregrinos el pasado año frente a los 347.585 contabilizados en 2019.

Pero los datos, más allá de la estrepitosa caída de un 84 % de compostelas selladas, invitan a otra lectura: las mujeres volvieron a quedar relegadas en el Camino tras años de un incremento constante de la presencia femenina y la ventaja que cobraron en 2018. En ese periodo, fueron 164.836 las mujeres que hicieron la ruta jacobea frente a 162.542 hombres. Un año después, en 2019, se confirmó la curva ascendente y ya hubo ocho mil peregrinas más que peregrinos (177.801 por 169.777).

La vilagarciana Begoña Abalo perdió la cuenta de sus compostelas cuado llegó a veinticinco y ha hecho la ruta en solitario varias veces. Guía acompañante en Tee Travel, referente entre las agencias especializadas en el Camino, atribuye el auge femenino en las rutas jacobeas a dos factores fundamentales: los avances en igualdad y la seguridad que otorgan las nuevas tecnologías. “Hoy en día tenemos GPS y el móvil siempre te deja llamar al 112 ante una urgencia. Además, por el Camino conoces a otros peregrinos y llegas a Santiago teniendo una pequeña familia, amistades para toda la vida”, señala.

El perfil actual de las peregrinas es muy amplio y abarca a mujeres de todas las nacionalidades y edades. El bum asiático del Camino se hace sentir también en la mayor afluencia femenina. De hecho, coreanas y chinas suelen venir solas o en pequeños grupos. Begoña apunta que “hace unos años sí era extraño encontrar mujeres solas, pero hoy es bastante habitual. También vienen en grupos de amigas. O dos cuñadas y una niña”. Además, “no hacen únicamente el Camino Francés, que es el más concurrido, ni parten desde Sarria para cumplir con los 100 km, sino que salen de Francia o Portugal”.

Begoña se encontró “a un peregrino en bici y a cuatro caminando, todos hombres” cuando vino por primera vez sola a Santiago en invierno y, a pesar de la mayor concurrencia femenina en las rutas, los datos de la Oficina del Peregrino siguen evidenciando que las mujeres se retraen cuando el Camino está menos frecuentado. Solo fueron mayoría entre los meses de abril y octubre.

El desierto en que la pandemia convirtió el Camino el año pasado no hizo más que refrendarlo. A mayores, las agencias apenas pudieron organizar grupos.

Una de las excepciones que confirmó la regla fue la de la argentina Victoria Quiroz. Llegó al Obradoiro en este presente Año Santo, siendo una de las quince mujeres que obtuvieron la compostela en enero de 2021 -los hombres fueron 45, tres veces más-. “Fui un poco inconsciente” es lo primero que señala cuando se le pregunta por su aventura. “Sabía que no podía hacer el Camino en verano porque trabajo en hostelería pero sí pensaba en otras fechas de meteorología más benigna”, manifiesta. Explica que lo hizo empujada por “necesidad personal” y muy afectada por la muerte de su perro tras haber quedado además sin empleo.

Partió de Ponferrada para alcanzar la meta en 11 etapas que cubrió en enero. En el trayecto, se encontró solo a otro peregrino, con el que hizo dos etapas. “Miedo no tuve, incluso una noche acabé durmiendo a la intemperie en el portal de una iglesia cerca de O Cebreiro, porque me desvié de la ruta y se me hizo tarde con el toque de queda. Es verdad que los amigos, y sobre todo la familia, me decían qué a dónde iba sola. Pero con el móvil estás siempre conectada, apenas perdí cobertura en algún punto”, afirma. Añade que se sintió “superacogida” por la gente de los pueblos, que le ayudó buscar alojamiento al estar los albergues cerrados. “Para mí fue mágico y todo un regalo poder vivir el Camino sin gente”, concluye.