La peregrina más joven: Gala, 9 meses

Lo que empezó siendo una forma de fomentar el turismo local en su Jaén natal, ha terminado en una promoción nacional del Camino Primitivo. Todo gracias a Mada y Ricardo y, sobre todo, a Gala, la inusual peregrina que llegó hace unos días a Compostela. Subida en el soporte que instalaron en la bicicleta, Gala salió de Oviedo el 10 de agosto dispuesta a afrontar 12 días de viaje.

“No nos ha dado ningún problema, es una niña muy buena y muy sociable. Iba distraída en la bicicleta. Le va la marcha”, cuenta su madre. Mada y Ricardo aprovecharon sus días de vacaciones para lanzarse a hacer una ruta que tenían pendiente. Ella la había comenzado hace dos años, pero no llegó a terminarla. “Como íbamos a estar todo el día en la naturaleza, y en los albergues se garantiza la seguridad necesaria por la pandemia, nos decidimos a hacer el Camino”, cuenta. Y lo que se encontraron, no les decepcionó. No tuvieron problemas para localizar sitio en el que dormir y se sintieron seguros. Eso sí, reconocen que el ambiente es diferente, ya que no había tantos peregrinos como suele ser habitual.

“En los albergues se sorprendían de tener a una peregrina tan pequeña. Tanto el resto de peregrinos como los dueños de los alojamientos querían jugar con ella”, comenta Mada. Así, con tanta atención, Gala no solo tienen en sus manos la Compostela sellada con tan solo nueve meses, sino que ha aprendido a saludar con la mano, y a dar palmas al ritmo de los Cinco Lobitos. Con una niña tan pequeña sobre la bici, los padres de Gala tuvieron que hacer alguna parada a mayores para descansar o entretenerla. Los tres llegaron el fin de semana a su destino, ese que Mada tenía pendiente desde hacía un tiempo. Tras pasar un par de días en Compostela, ya están de regreso en Jaén, después de realizar el camino de vuelta también sobre ruedas, pero las del coche.

Las fotografías y todo lo que iban contando en las redes sociales los han convertido en famosos. “Estamos un poco alucinados, ayer mismo hacíamos una entrevista para una radio de Jaén”, cuentan. Ninguno de ellos se dedica al turismo de manera profesional, simplemente como afición en su página web. Ricardo es informático, y Mada es diseñadora gráfica. Él se encarga de la infraestructura de la página, y ella de toda la parte visual: “Queremos mostrar que el turismo se puede hacer en tu propia ciudad, y que es compatible con llevar niños o incluso mascotas. Nosotros tenemos un perro, pero al Camino no ha venido. Queríamos poner en valor el turismo que tenemos en Jaén, y dar opciones a la gente”.

Ahora todavía no saben cuál será su próxima aventura. Igual que le ocurre a muchos peregrinos, Ricardo piensa en planear la siguiente etapa. Y a Gala parece que la experiencia también le ha gustado.