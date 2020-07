La Peregrinación Europea de Jóvenes recorrerá toda Galicia en 2021

La celebración de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ 2021), una de las citas fuertes del Año Santo Compostelano 2021, se extenderá en esta ocasión a todo el territorio gallego con el objetivo de que este evento, que prevé reunir a 15.000 personas, no se limite a Santiago, sino que toda Galicia se haga partícipe.

Así lo han avanzado esta mañana en una rueda de prensa en la que el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio; el responsable de la organización de la PEJ 21 a nivel nacional, el sacerdote Raúl Tinajero, y el delegado diocesano de Infancia y Juventud, el sacerdote Javier García, han detallado los preparativos de esta cita.

Según los cálculos de los organizadores, teniendo en cuenta que a la última peregrinación de este tipo -en 2010- asistieron unos 12.000 muchachos españoles, Compostela podría acoger entre el 4 y el 8 de agosto unos quince mil jóvenes, europeos en función de cómo evolucione la pandemia del coronavirus.

Santiago se convertirá así en epicentro de los jóvenes católicos entre el 4 y el 8 de agosto de 2021, concentrando a miles de jóvenes que se reunirán en la capital gallega tras haber realizado los días previos, en distintos grupos, alguna ruta de peregrinación.

Se les ofrecerán "ocho caminos que transcurrirán íntegramente por Galicia", por lo que los participantes en la PEJ 2021 "pasarán por toda nuestra geografía" ha explicado García que explicó que ya se están preparando los alojamientos en los que podrían hospedarse en función del volumen de cada grupo.

Por su parte, el arzobispo compostelano ha confiado en que esta cita sea un éxito pese a las circunstancias sanitarias que ahora se presentan adversas, "la pandemia del coronavirus no es pequeña pero no podemos olvidar la pandemia de una sociedad en la que tantos jóvenes no encuentran sentido a su vida", ha insistido.

De este modo, Barrio ha abogado por "mirar adelante con mucha esperanza" para poder llevar a cabo este evento con el que "dar respuesta a las inquietudes de esos miles de jóvenes que seguro van a peregrinar a Compostela", aunque no debe "obsesionar" el número de asistentes que finalmente congregue la PEJ, dijo.

En la rueda de prensa también se ha dado a conocer la imagen corporativa con la que se publicitará en el evento con una estrategia comunicativa que cuenta con un logo, un cartel y un himno con el que se pretende "ir motivando" a la juventud a inscribirse en la preparación de la peregrinación que tendrá lugar el año próximo.

SANTIAGO. EFE