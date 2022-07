La Policía pide extremar las precauciones en el Apóstol frente a estafas o carteristas

La Policía Nacional recuerda la necesidad de tomar precauciones para evitar ser víctimas de delitos, tales como hurtos al descuido, estafas, etc... durante los distintos actos que se desarrollarán próximamente en Santiago durante el Apóstol. Estas fiestas convocan a numerosos visitantes en la ciudad, y para garantizar su seguridad se ha establecido un amplio despliegue, con policías de diferentes unidades que ya se encuentran prestando servicio.

Además de ello, desde la Jefatura Superior de Policía de Galicia se quieren recordar algunas medidas de seguridad y autoprotección para evitar ser víctimas de un delito durante esta festividad.

Los delincuentes se aprovechan de las aglomeraciones que se forman en conciertos, procesiones, manifestaciones y otros actos para hurtar al descuido a los participantes de las mismas sin que éstos lo perciban.

Recuerdan que al estar tan cerca de otras personas, que reciba un pequeño empujón, aunque pueda parecer normal, puede ser una distracción para robarle.

Por ello, debemos tomar algunas precauciones que no se lo pondrán fácil a los ladrones, como son no llevar objetos de valor en mochilas a la espalda y llevar siempre bien cerrados los bolsillos o bolsos. Para evitar ser víctima de un tirón, debemos portar los bolsos de manera cruzada y en la parte delantera. En las terrazas y bares también debemos prestar especial atención, no colgando el bolso en el respaldo de la silla, ni dejando objetos de valor sobre la mesa y a plena vista, que pueden ser fácilmente sustraídos al descuido.

Las aglomeraciones, en ocasiones, unidas al consumo de alcohol, pueden provocar roces que deriven en enfrentamientos violentos e incluso en actos de vandalismo. “Evite confrontaciones y avise a la Policía si se ve envuelto en una de estas situaciones o si es testigo de las mismas”, recomienda la nota. En relación a los menores, también debemos tomar precauciones ante un posible extravío de los mismos entre la multitud. “No los pierda de vista en ningún momento. Haga que los niños se aprendan sus datos de contacto o apúnteselos en algún lugar visible, de forma que no pueda extraviarlos. Si encuentra a un niño o a una persona desvalida sola, póngalo en conocimiento inmediato de la Policía”.

VUELTA A CASA. “En la vuelta a su hogar tras las celebraciones, si la realiza en vehículo, evite conducir si ha consumido alcohol u otras sustancias, pues además de ser muy peligroso para su vida y la de los demás, está penado por la ley. No lleve a cabo conductas de riesgo ni permita que nadie lo haga en esas circunstancias si de usted depende. Si la vuelta a casa la realiza caminando, procure hacerlo acompañado, o al menos por lugares iluminados y transitados”, señala la Policía.

RESERVA DE PERNOCTACIONES ONLINE. Con relación a la celebración del Apostol, se producirá con toda seguridad un lleno en la oferta hotelera de la ciudad, por lo que las fuerzas de seguridad recomiendan reservar a través de “páginas seguras y en alojamientos contrastados, evitando ser víctima de posibles fraudes por medios telemáticos”. La Policía anima también a desconfiar de ofertas demasiado suculentas, fuera de mercado o con modos de pago que se salgan de lo habitual. En cualquier caso, la Jefatura de Policía Nacional recuerda que, ante cualquier problema o situación conflictiva no dude en llamar al 091.