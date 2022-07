La Ruta suma ya 150.000 peregrinos cuatro meses antes que el pasado año

El grupo municipal popular, a través de su viceportavoz Ramón Quiroga, presentará una iniciativa en el Pleno de la próxima semana “co fin de que o goberno local proceda a aumentar, en determinados horarios, a capacidade da liña 6A, que nas fins de semana e festivos asume os servizos que presta a liña 6, entre Os Tilos e o aeroporto”. “A gran demanda que se produce coincidindo coas necesidades do tráfico aeroportuario fai que as prazas do autobús con frecuencia sexan insuficientes para as persoas usuarias, especialmente aquelas que se incorporan nas paradas intermedias”, valoraron ayer desde el grupo popular.

“Este é un claro exemplo da desidia do goberno local; levamos moitos meses denunciando o mal funcionamento desta liña e xa foron varias as ocasións nas que o grupo popular lle requiriu ao goberno local que buscase solucións para as numerosas deficiencias que ten esta liña de autobús”, indicó Quiroga.

Hace ya más de un año, el grupo popular formuló una pregunta al gobierno local sobre “as deficientes condicións nas que se estaba a prestar o servizo de transporte público entre Santiago e Lavacolla, que ocasionaba un elevado número de queixas da veciñanza, especialmente, daquela que reside ao longo do traxecto que conecta o aeroporto co centro da cidade”.

El viceportavoz popular recuerda también que la propia adjudicataria del transporte público municipal, este mismo mes, “na procura de mellorar o servizo de transporte urbano ao aeroporto, puxo en marcha tres novas frecuencias para tratar de cubrir as necesidades de transporte ao centro da cidade dos últimos voos”, con horarios de salida del aeropuerto de 23.30, 00.00 y 00.20 horas. Quiroga afirmó que estas medidas, “con ser beneficiosas para as persoas usuarias da terminal aeroportuaria, non dan solución a un dos principais problemas que está a xerar as numerosas queixas da veciñanza que acotío se despraza entre Os Tilos e San Marcos, posto que as fins de semana e festivos, a liña 6A que chega ata o aeroporto asume os servizos que os días laborables presta a liña 6”.

“Esa situación”, subrayó, “provoca que en determinados horarios os buses vaian totalmente cheos de pasaxeiros e equipaxes, con poucas opcións para quen se despraza entre as paradas intermedias, que en moitas ocasións deben agardar entre 20 e 30 minutos por outro autobús, ante a imposibilidade de acceder ao interior do vehículo”.