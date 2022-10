La Sala Capitol acoge ‘I love rock and roll’, gran espectáculo para niños

santiago. I love rock and roll es un espectáculo didáctico presentado por el Oso Rosendo con música en directo, que tiene lugar hoy en la Sala Capitol. En él se repasa la historia del rock and roll y se interpretan algunas de las canciones más populares del género. El rock and roll forma parte de nuestra cultura popular desde hace décadas, y debe tratarse como materia cultural educativa para las nuevas generaciones. Para los organizadores, es importante que las niñas y niños conozcan los orígenes y el desarrollo de un estilo musical que forma parte de la vida de varias generaciones y que, desde hace más de sesenta años, se ha ido transformando constantemente hasta nuestros días.

La mejor forma de conocer y aprender es divertirse. Por eso, en I love rock and roll intentarán que se lo pasen en grande. A través de un narrador, el público conocerá los orígenes, los protagonistas y las anécdotas más interesantes e importantes de la historia del rock mientras, apoyándose en imágenes, podrán conocer también las diferentes modas (de vestuario, peinados, etc.) inherentes al género y cómo han ido transformándose con el paso de los años. De este modo, aprenderán a reconocer no solo las canciones, sino que también podrán enmarcarlas en su contexto histórico. V.Álvarez