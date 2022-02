La Sala Capitol no suspende el polémico concierto de Kaydy Cain

A pesar de la polémica surgida en las últimas horas por el concierto de Kaydy Cain en la Sala Capitol de Santiago, con manifiesto del Concello incluido en contra de sus letras “vejatorias y denigrantes para las mujeres”, todo sigue en marcha, por lo que esta noche, a partir de las 21.00 horas, actuará en el local de la capital gallega ante cientos de seguidores.

A raíz de las muestras de repulsa por la presencia en la ciudad de un trapero en cuyas canciones “denigra” al sexo femenino, destacando la postura del Gobierno compostelano, que mostró su “disconformidad” con la celebración del evento por su “apología del machismo”, el local ha salido al paso, desmarcándose de la organización del mismo, a través de un comunicado en su página web, al cual se remitió el gerente a preguntas de EL CORREO GALLEGO.

“La Sala Capitol no ha contratado al artista Kaydy Cain para que celebre su concierto en Santiago, no ha pagado ni colabora económicamente para que esta actuación tenga lugar. Por lo tanto, no se ve beneficiada en ningún momento de la venta de entradas de este espectáculo”, comienza su texto.

En este sentido, desde su gestión privada, destacan que su labor, en este caso, es la de prestar los servicios técnicos y logísticos para que se puedan llevar a cabo todos los eventos para los que se le contrata, en referencia a su servicio a las promotoras, que en esta caso se trata de Avalon Events.

Así, entre sus obligaciones, está el “satisfacer el compromiso adquirido con la promotora del concierto”. Se rigen, por tanto, al vínculo contractual firmado con la entidad responsable, ya que “no cuenta con ningún obstáculo legal que impida dicho cumplimiento”.

música con mayúsculas. En sus diecinueve años de historia, siendo un referente para los espectáculos musicales y culturales en la capital gallega, remarcan que nunca se han involucrado en el tipo de música o contenido de las letras de las canciones porque no se ven con “potestad de juzgar”.

En todo caso, más allá de su obligación como empresa privada, desde el plano personal y en alusión a las partes de algunas composiciones de Daniel Gómez Carrero, comentan que “no nos gustan, no las consideramos adecuadas o simplemente no las entendemos”.

Por ello, remarcando su virtud como lugar de encuentro abierto a todo tipo de iniciativas que intentan promocionar “la música popular con mayúsculas”, están convencidos de que en él “no existe lugar para la violencia, la discriminación, la vejación ni el maltrato a ninguna persona, como colectivo condenamos todo este tipo de prácticas”. En todo caso, afirman, “creemos que la solución a estos problemas está en quien realmente tiene la potestad y el poder de protegernos, los Poderes Públicos”.

Precisamente, a las autoridades se remiten a la hora de cancelar o suspender una actuación de este tipo. “Si ciertos grupos o asociaciones se organizan para manifestar su desacuerdo por la celebración de un concierto, están en todo su derecho, y para conseguir sus objetivos deberán recurrir a las autoridades competentes para que actúen en consecuencia, todos sabemos que esas son las herramientas adecuadas con las que contamos para poner remedio a lo que consideramos injusto”, concluye su comunicado.

De este modo, la cita de esta noche, para la que todavía quedan entradas por vender, aunque pocas, sigue adelante. La presión social, la cual ha llevado a suspender conciertos de este artista en otras ciudades del país, ha obligado a reaccionar a la Sala Capitol, pero esto no impedirá que se lleve a cabo el polémico espectáculo.