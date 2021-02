La Selva Negra, el vergel a los pies del Pedroso

A medida que pasan las semanas y las restricciones continúan, el ánimo de la gente decae y hay que echar mano de herramientas que nos ayuden a sobrellevar esta situación. Una de las más recomendadas por los médicos son los paseos al aire libre y, afortunadamente, en Santiago hay múltiples opciones para dar largas caminatas.

Una ruta con mucho encanto es la que se encuentra en el parque forestal de la Selva Negra, junto al monte Pedroso. Se trata de una zona verde patrimonio del Consorcio de Santiago, y que está gestionada por el Concello de Santiago, al igual que la colindante Granxa do Xesto.

La historia de este lugar comienza en el siglo XVII, cuando por orden del Ayuntamiento los vecinos de las parroquias de Marrozos, Aríns y O Eixo plantaron en esta zona carballos, junto a una fuente hoy desaparecida llamada Xián o también denominada del Cardenal Espínola, situada cerca de Bar de Abaixo. Todo apunta a que esa plantación alrededor de la fuente es el núcleo original de la Selva Negra. Además, la tradición oral habla de la existencia en las cercanías del lugar de una capilla que en la actualidad no se conserva.

Este espacio tan especial está en la falda del Monte Pedroso, y a continuación de la famosa Granxa do Xesto, otro parque para el esparcimiento de los compostelanos. Para llegar a la Granxa do Xesto se accede por la rúa Galeras, por detrás del polideportivo de Santa Isabel y después se sube por la rúa de Casas Novas hasta el final, dejando a la izquierda Monte Pío, la residencia del presidente de la Xunta. Se puede acceder a pie o en coche, puesto que en la Granxa do Xesto hay un aparcamiento.

Precisamente, en el último parquin de tierra es donde se puede iniciar la caminata por la Selva Negra, que se llamó así por su densa vegetación. Una vez ahí, irán apareciendo diferentes senderos, que harán que nuestro recorrido sea más o menos largo, hasta regresar de nuevo al punto inicial. Esta senda tiene más dificultad que otras, como la del Sar o del Sarela, porque hay más zonas con pendiente, aún así está al alcance de cualquiera, ya que está sembrada de bancos en los que poder hacer descansos.

En sus orígenes era un área de producción forestal de escasa rentabilidad en la que coexistían especies autóctonas e introducidas, cultivadas para su aprovechamiento. Este terreno de más de 220.000 m2 fue adquirido a comienzos de 2007, a sus catorce propietarios, por el Consorcio de Santiago, que cedió este espacio al Concello, aunque la intención es que la Selva Negra pase a la titularidad municipal de manera permanente.

Tras su adquisición y cesión, se acometió un programa de eliminación de especies exóticas y regeneración de sus valores naturales. El Plan Especial de Acondicionamiento Territorial y Paisajístico del Parque Forestal del Monte Pedroso, servirá para convertir el Pedroso en un gran parque forestal público, unido a la Granxa del Gesto y a la Selva Negra. La transformación de este bosque formado por 30.000 eucaliptos densos en un espacio poblado por seis mil robles supone la primera experiencia de relevo masivo de eucaliptos y acacias, especies de fuerte carácter invasor, por árboles autóctonos que se llevó a cabo en Galicia. El objetivo fue a revertir el proceso de eucaliptización, la conservación y ampliación de la carballeira y la conformación de un parque natural con la plantación de especies autóctonas diversas.

También se realizó un tratamiento selectivo de los matorrales, para potenciar las especies existentes y proceder a la implantación de nuevas frondosas micorrizadas para facilitar su crecimiento y asegurar la futura presencia de setas.

Así, se recupera un terreno profundamente afectado por los incendios sucesivos, la expansión de especies forestales de parcelas colindantes y reforestaciones, por lo que las intervenciones se enlazaron de forma harmónica en texturas, colores, materiales y volumen, con el emplazamiento. Las intervenciones en materia de vegetación se orientaron a incrementar la diversidad de especies y cromatismo, ocultar impactos y restablecer el equilibrio ecológico, según se explica en la web Compostela Verde.

En la actualidad, el parque de la Selva Negra forma, junto con la Granxa del Gesto, un extenso espacio verde con una elevada biodiversidad, diferentes tipos de hábitats (bosques, prados, pequeñas zonas de matorral, cursos de agua...) y un singular contenido patrimonial.

