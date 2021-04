La ‘sombra’ de la ORA vacía la avenida de Ferrol en solo un día

Solo un día después de la entrada en funcionamiento de la ORA en las rúas de Doutor Maceira –entre García Prieto y la Avenida de Ferrol– y en la propia Avenida de Ferrol –en el tramo entre Doutor Maceira y Romero Donallo–, la foto fija ayer en esta zona de la ciudad no se parecía en nada a jornadas anteriores.

Y es que las plazas de aparcamiento ubicadas en el tramo de la avenida de Ferrol regulado por la ORA permanecieron durante toda la mañana de ayer semidesiertas. Esta situación pone de manifiesto que muchos de los conductores que acostumbraban a estacionar en esta calle ya se han buscado una ubicación alternativa, y muchos de ellos decidieron aparcar en la zona de Santa Marta, en el entorno del parque Luis Pasín. “O seu vehículo non dispón de ticket ou xa leva máis de dúas horas estacionado na zona. Lembrámoslle a obriga de rotar cada dúas horas”. Este es el aviso que se encontraron en sus vehículos muchas de las personas que aparcaron este lunes en esta zona de Conxo, el primer día de una semana que Raxoi ha fijado como de adaptación al nuevo escenario que ha determinado el Concello de Santiago para gestionar el aparcamiento en estas dos calles.

En este sentido, desde el área de Mobilidade comunicaron que la intención es no comenzar a multar hasta la próxima semana. “O Ensanche mudou e todo o mundo ten dereito a rotación de aparcamento. Na contorna do barrio aínda quedan unhas 400 prazas libres de aparcamento”, sostiene el concejal del área, Gonzalo Muíños. Mientras, desde el grupo municipal popular lamentan “o afán recadatorio do Concello de Santiago coa ORA, os radares e os multamóvil”. “Aínda que non estamos en contra das peonalizacións, hai que buscar o apoio decidido para a Praza de Abastos”, defiende el viceportavoz pupular Ramón Quiroga. Además, no comparte el “carácter autoritario do goberno local”, dado que, toma las medidas “sen contar nin cos interlocutores nin coa oposición”.

Otra de las situaciones que ha generado polémica en las últimas jornadas es la peatonalización de Mazarelos. “O obxectivo ten que ser devolver á cidadanía os espazos pero sen que se lesionen os intereses da Praza de Abastos, un pulmón económico fundamental”, indicó Marta Lois. Y añadió: “Este goberno fai as cousas sen diálogo e sen chegar a solucións alternativas”.

Mientras, la portavoz del BNG destaca que aunque la peatonalización es una medida positiva, “sempre ten que haber alternativas que é evidente que non as houbo”. “O Concello determinou de xeito unilateral a peonalización en Mazarelos”, afirmó Goretti Sanmartín, al tiempo que reclama “que se faga un estudo para un novo parking nas zona de Belvís”.

Igualmente, desde el Concello también tomado la decisión de eliminar plazas de aparcamiento en el Campus Vida de la Universidade de Santiago. “Foi unha petición da USC, tendo en conta que nalgunhas ocasións una serie de coche mal aparcados mesmo fixo que quedara parado o transporte público”, indicó Gonzalo Muíños.