La tasa turística que pide Santiago diferenciará turistas de peregrinos

No es la primera vez que se habla del tema, pero ayer fue el propio alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, el que defendió la importancia de abrir un debate para estudiar la implantación de una tasa turística ante el sobrecoste que asumen los municipios con mayor afluencia de visitantes, como es el caso de Compostela.

Así, el regidor se mostró partidario de que la Xunta compense a la ciudad por estos gastos a través de la aportación por el Estatuto de la Capitalidad, que actualmente se encuentra por debajo de las cuantías del año 2009, y se sitúa cerca de los tres millones de euros. El pleno municipal acordó el pasado jueves instar al Gobierno gallego a crear y regular una tasa turística que permita gravar las estancias con o sin pernoctación. La medida pide que se tenga en cuenta las peculiaridades del turismo existente en la capital gallega, y que aporte recursos a los ayuntamientos para favorecer un turismo sostenible.

La iniciativa se aprobó después de una propuesta presentada por Compostela Aberta que, tras ser enmendada por el grupo municipal socialista, contó con los votos favorables de los ediles del PSOE, CA y BNG, y con la abstención de los populares.

Sobre la oposición inicial de la Xunta a esta posibilidad, Bugallo recordó que el criterio de la administración “no es nuevo”, y reconoció que “tiene una visión global a nivel de toda Galicia” que debe “respetar”.

“Pero me gustaría que ellos entendieran que la situación de cada municipio puede ser diferente”, añadió, dado que hay muchos ayuntamientos donde el impacto del turismo no supone “ningún tipo de sobrecoste”, mientras que otros representan el caso contrario. Bugallo defendió, además, que esta tasa no tiene que aplicarse “a toda Galicia”, sino que la intención es que la Xunta aborde el debate sobre la regulación que, también, debería diferenciar a los peregrinos de otro tipo de visitantes. Desde el Ayuntamiento de Santiago se muestran “contentos” de las cifras turísticas, pero recuerdan que hay que ofrecer servicios a los visitantes que provocan “gastos adicionales” complicados de repercutir a los vecinos, especialmente en el caso de aquellos que no se benefician directamente de estos datos.

En todo caso, “lo que se plantea no es un tema limitador del turismo”, aclaró, sino una medida orientada “a ofrecer una mejor calidad”, y que este sobrecoste no derive “en una merma” de los servicios prestados a los ciudadanos.

Bugallo se mostró consciente de que Santiago es “en buena medida la percha en la que se cuelga el turismo de toda Galicia”, y representa una parte importante de la actividad en la ciudad, con cerca del 20 % del PIB y “miles de empleos”. De hecho, defendió que la ciudad cuenta con más turismo en términos relativos que puntos como Madrid o Barcelona, que cuentan con dicha tasa implantada.

