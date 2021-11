La unidad de obesidad de Santos-Cirujano vuelve a recalcar la necesidad de la profesionalidad y el tratamiento multidisciplinar

Desde nuestra unidad de cirugía de la obesidad y cirugía metabólica, en múltiples de nuestros artículos, todos los integrantes -cirujanos, nutricionistas, psicólogos, endoscopistas, otorrinolaringólogos, preparadores físicos-, hemos recalcado siempre la necesidad de la alta capacitación de los especialistas responsables de poner en práctica cualquiera de los distintos procedimientos y tratamientos farmacológicos para el manejo de los pacientes con sobrepeso grave o en situación ya de obesidad mórbida. Nos hemos planteado además opciones terapéuticas para aquellos pacientes que habitualmente quedan fuera de los protocolos de distintas unidades como adolescentes, niños, ancianos ,...

El tratamiento ha de ser SIEMPRE MULTIDISCIPLINAR, y se fundamenta en métodos farmacológicos, endoscópicos o quirúrgicos adaptados al tipo de “comer” de cada paciente, a su exceso de peso y a las enfermedades asociadas derivadas directamente de la obesidad (dificultad para andar, respirar, diabetes, hipertensión,...); en conjunto ponemos en marcha una serie de medidas de control del “comer emocional”, propio de estos pacientes y bajo control de nuestros psicologos, medidas de ajuste de dieta en cantidad y calidades con el aporte requerido en cada fase del proceso y programas de actividad física dirigida a posibilitar una mejoría cardiovascular, del paciente, “eliminar” el exceso de calorías acumuladas, evitar las lesiones y mejorar la estabilidad y el equilibrio del paciente.

Son múltiples las opciones de tratamiento que se ven en prensa y en medios en general, así como en redes sociales en particular, donde lo único que es referenciado es el costo del procedimiento, sin tener en cuenta la evaluación, seguimiento, y sobre todo los resultados a largo plazo de los mismos. El tratamiento de la obesidad es caro, pero no por el coste económico derivado de la alta especialización de los profesionales implicados o el tiempo de seguimiento y el coste de los propios procedimientos, sino porque implica un CAMBIO EN LA VIDA DEL PACIENTE, de entender cómo comer, cómo hacer ejercicio y cómo relacionarse, que no puede caer en saco roto, no puede desperdiciarse.

El objetivo de todo tratamiento, ya sea farmacológico, endoscópico o quirúrgico, ha de ser la pérdida de peso en un porcentaje superior al 80% del exceso existente; que dicha pérdida se prolongue en el tiempo (en nuestra unidad mantenemos ese seguimiento al menos durante 2 años), que las técnicas endoscópicas y quirúrgicas ESTEN ADAPTADAS a la situación de obesidad y al tipo “de comer” del paciente y sobre todo y esencial: CONSEGUIR LA ADHERENCIA A LOS CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA DEL PACIENTE Y AL SOPORTE NUTRICIONAL, que irán variando con el tiempo. El resultado solo será satisfactorio si al final de 18-24 meses, el paciente ha perdido ese exceso de peso comentado, si es capaz de comer pocas cantidades pero variadas -como cualquier miembro de la familia en un día normal, pero “en plato de postre”-, y que el ejercicio se haya convertido en el arma de protección de futuro contra cualquier exceso. ESO SE LLAMA ADHERENCIA y es esencial: sin ella el riesgo de fracaso es seguro.

Las distintas sociedad científicas dedicadas al tratamiento de estos pacientes, se están encontrado con resultados muy negativos por lo inadecuado de los tratamientos y por la falta de ADHERENCIA a los cambios dietéticos, a la incorporación de la actividad física y sobre todo a la falta de seguimiento a largo plazo.

En nuestra unidad, esto nos preocupa mucho y ponemos encima de la mesa esta llamada de atención al paciente. Cada vez son más los pacientes que recibimos que han sido sometidos a distintas acciones endoscópicas, farmacológicas e incluso quirúrgicas con unos resultados francamente insuficientes que nos obligan a un sobre-esfuerzo para mejorar los resultados y controlar LA REGANANCIA DE PESO.

Este es el gran riesgo de los pacientes que valoran solamente la accesibilidad económica al tratamiento, y no el trabajo multidisciplinar y altamente profesional de un equipo para conseguir una adherencia a los cambios y que estos se prolonguen en el tiempo. Ha de conseguirse ESA ADHERENCIA porque sino el resultado es la falta de pérdida de peso o reganancia, a veces explosiva, que hace muy complicado después su control.

Desde nuestra unidad siempre hemos invitado a quienes han consultado que valoren la integridad del tratamiento, que lo tengan en cuenta y que decidan siempre el manejo de su problema con profesionales que tengan una visión global de la situación, así como que sean capaces de hacer un seguimiento pormenorizado a largo plazo que asegure su éxito. Nosotros con nuestro gran esfuerzo estamos consiguiendo grandes resultados: después de 4 años de funcionamiento, tenemos control del proceso en un porcentaje próximo al 98%, con casi un centenar de pacientes.

Además desde nuestra unidad hemos intentado y seguiremos haciéndolo ayudar a: ancianos con sobrepeso que pueden beneficiarse con medidas pocas agresivas y con un correcto seguimiento a perdidas que mejoren su calidad de vida; ayudar a adolescentes, cada vez más frecuentemente afectados por este mal de la obesidad, a que recobren pesos equilibrados sin alterar sus procesos de desarrollo intelectual y de crecimiento. Pero sobre todo, hemos operado ya a pacientes diabéticos con mal control de su diabetes que han conseguido eliminar su dependencia de la insulina y de los antidiabéticos orales. La propia sociedad americana de diabetología, ve en el tratamiento QUIRÚRGICO una solución eficaz para la diabetes.

El éxito del tratamiento se fundamenta en la correcta valoración multidisciplinar, en la idoneidad del tratamiento elegido según la situación del paciente, a la interacción de nutricionistas, psicólogos y preparadores físicos, que ayuden a cambiar el hábito alimentario, a incorporar el ejercicio y a controlar el comer emocional y SOBRE TODO CONSEGUIR ADHERENCIA A ESOS CAMBIOS; todo ello con un seguimiento a largo plazo individualizado, próximo y continuado.