La Xunta se pregunta de dónde viene la "xacobeofobia" de Abel Caballero

Vigo. EFE. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a despreciar este lunes el atractivo turístico que el Camino de Santiago tiene para Vigo y ha dicho que es "insignificante" comparado con las luces de Navidad, a lo que la Xunta ha respondido que ambas cosas son compatibles mientras se ha preguntado por el origen de la "xacobeofobia" del regidor. Este nuevo enfrentamiento entre ambas administraciones a costa del año santo tiene su origen en unas declaraciones del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que expresó su esperanza de que 2022 sea el año de una recuperación liderada por el Xacobeo, palabras ante las que Caballero ha reaccionado con acritud y sarcasmo. "A algunas cosas no damos crédito, nos producen verdadera estupefacción. Parece ser que el señor Feijóo y el señor Rueda confían la recuperación económica de Galicia en 2022 al Xacobeo", ha dicho Caballero para suponer que no se estaban refiriendo a Vigo.

"¿Que la recuperación económica de Vigo la va a traer el Xacobeo? ¿Feijóo y Rueda no saben lo que es Vigo?", se ha preguntando el regidor, que se ha referido a la mayor ciudad de Galicia como una "poderosísima" área industrial, turística, de investigación o de pesca. "¿Nos va a dar la recuperación el Xacobeo? ¿Se ríen ustedes de la ciudad?", ha añadido el primer edil, para quien el Xacobeo en Vigo es "una calamidad" porque "prácticamente nadie" pasa por la ciudad en su peregrinación hacia Santiago.

Los datos de Caballero no parecen coincidir con los de la Xunta, según la cual el 25 por ciento de los peregrinos que llegan a la capital gallega lo hacen por el Camino Portugués, en sus dos vertientes, la del interior y de la Costa, que atraviesa el término municipal de Vigo. Así lo ha vuelto a recordar este lunes la delegada del Gobierno gallego en Vigo, Marta Fernández-Tapias, para quien la relevancia turística del Camino está fuera de toda duda, como lo está su capacidad de generar empleo y riqueza. En este sentido, recordó que hasta la propia ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reconoció que es "el principal activo turístico de Galicia y un producto turístico consolidado internacionalmente por su atractivo único".

Eso, según Caballero, puede que sea así "en algunos sitios, pero en Vigo no" porque, en la ciudad que gobierna, el Xacobeo "literalmente no existe". Y, en cierto modo, así es, ya que, tal y como ha recordado Fernández-Tapias, si el Camino está más o menos señalizado en la ciudad es gracias a los hosteleros, que llegaron a un acuerdo con la Xunta para colocar en sus escaparates señales que guíen a los peregrinos, toda vez que Vigo es la única ciudad de Europa por la que pasan los caminantes que continúa sin la señalización oficial porque así lo quiere el alcalde. "En Vigo turismo se llama Navidad, la más importante navidad de Europa", ha repetido hoy Caballero, quien ha recordado que se organiza con fondos municipales y "ni un céntimo de la Xunta", la cual gasta millones en publicitar el Xacobeo en la prensa de toda España pero nada en promocionar la Navidad viguesa. "Somos una ciudad con dimensión turística mundial por la Navidad, no por el Xacobeo, que en Vigo no existe", ha dicho Caballero, según al cual a su Gobierno le "da la risa" cuando Feijóo y Rueda, que "quieren que la Navidad de Vigo vaya mal", hablan de recuperación económica gracias a un Xacobeo "irrelevante".

Para Fernández-Tapias, este nuevo ataque al Xacobeo es "todo un sinsentido" nacido de la estrategia política del alcalde vigués de buscar "confrontación" con el Gobierno regional, el cual no piensa entrar en esa dialéctica. "Se puede estar a favor de las luces y a favor del Xacobeo, no es incompatible", ha añadido Fernández-Tapias, quien no le encuentra sentido a la "xacobeofobia" de Caballero. "En algún momento nos tendrá que explicar el por qué de esta obsesión con todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago", ha dicho la delegada antes de preguntarse si el alcalde espera que venga gente en verano a ver las luces.