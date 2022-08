Lamentan el estado del campo de fútbol y pistas de Figueiras

Borja Verea, candidato a la Alcadía de Santiago de los populares compostelanos y diputado autonómico se acercó a las instalaciones deportivas de Figueiras donde quiso adelantar que “Deporte e Saúde serán estratéxicos no programa de goberno que presentarei ás eleccións da primavera de 2023”.

En la visita, acompañado de vecinos y de los niños del club de fútbol RCF Figueiras, con los que jugó un partido, el presidente popular pudo comprobar de primera mano el estado de abandono del campo de fútbol y pistas, lamentando que ““nun concello como Santiago en pleno século XXI teñan que ser os propios chavales da zona os que se encarguen do mantemento dunha instalación deportiva, isto demostra o esgotamente e a soberbia do PSOE na cidade”.

“Traballarei para conseguir unha Compostela alegre e sostible, unha nova comunidade activa onde o deporte e a saúde sexan unha prioridade”, destacó el líder popular, “espero ter a suficiente confianza dos veciños para conseguir a partir de 2023 que, desde os rapaces máis pequenos ata o último deportista de élite, todos se sintan protagonistas e orgullosos”.

En esa línea, apuntó que el PP de Santiago está ya trabajando en la elaboración de las propuestas de gobierno para 2023, anunciando que “Santiago necesita como mínimo dous novos campos de futbol acondicionados para o deporte base e nos que poidan adestrar os clubes da cidade, estamos xa buscando as mellores localizacións para poder poñelos en marcha nos primeiros meses de mandato”, recordando que “a necesidade de novas instalacións é un clamor dos clubes e familias, e o mellor exemplo do déficit é que concellos como A Estrada teñen os mesmos campos de adestramento que nós, Santiago tería que e ser o referente, non como agora”.

Además, Borja Verea también quiso remarcar que “creará un equipo técnico e profesional dependente directamente da Alcaldía para a captación de eventos deportivos nacionais e internacionais que dinamizarán a economía da cidade nos meses máis complicados e tamén servirán para motivar ao noso deporte base”.. “Fronte a un PSOE en Santiago esgotado e desganado, que non cumpriu as expectativas xeradas, imos construír unha Compostela do século XXI” concluyó Borja Verea.