“Habrá que ver cuántas salas aguantan el invierno”

Fon Román fue miembro del que probablemente haya sido el grupo gallego más importante de la década de los 90 y uno de los precursores del rock alternativo en España, Los Piratas. Cuando la banda llegó a su fin, el artista decidió continuar su camino con Trash of Dreams, un proyecto más experimental que más tarde dio paso a su carrera en solitario. En 2011 publicó su primer disco individual, titulado Entretelas. El pasado año, tras cerca de ocho desaparecido del panorama musical español, volvió a los escenarios con su disco La chispa, la llama y el humo, una producción mucho más íntima que hoy, jueves, presentará por primera vez, tras el parón del covid, en el escenario del ciclo Atardecer no Gaiás, donde ya actuó hace siete veranos.

¿Cómo se presenta la actuación de hoy en el Gaiás?

Vamos a presentar un concierto con un trío básico de bajo, batería y guitarra, la idea es que sea algo orgánico, en sintonía con el escenario en el que vamos a tocar. Queremos hacer un repaso por varias canciones, pero con especial hincapié en las del nuevo disco, La chispa, la llama y el humo. Seguro que será un concierto especial porque es la primera vez que tocamos después del confinamiento. Había participado en alguna de estas iniciativas de streaming, pero no es lo mismo.

¿Qué sabes del cliclo del Gaiás?

Pues la verdad es que ya he tocado allí. Participé en una edición hace siete u ocho años. Guardo muy buen recuerdo porque nos tocó un día de sol, fue una muy buena experiencia. Espero poder repetirla, yo creo que va a ser guay.

Antes de sacar este último disco, te pasaste 8 años prácticamente desaparecido, ¿qué hiciste?

Pues me fui a vivir a México, al principio me desentendí de tocar en directo y cambié de aires. Me dediqué a producir y a componer hasta que me dio por sacar otro disco. Durante estos meses de confinamiento también he aprovechado para componer mucho, aunque echaba de menos tocar con otros músicos.

¿Crees que la música en directo está condenada a los pequeños formatos como el del Gaiás?

Ahora mismo todo es una incógnita. Por lo menos en verano podemos aprovechar los espacios abiertos, aunque sea con limitación de aforo. Es cierto que se han cancelado la mayoría de festivales, pero hay una salida en los formatos más pequeños. Creo que el verdadero problema llegará en otoño e invierno, habrá que ver como se adaptan las salas a la limitación de aforo, no sé cuántas serán capaces de sobrevivir.

Tú, que has girado por grandes salas con Los Piratas, ¿prefieres los grandes espacios o te llevas mejor con los escenarios más íntimos?

Son experiencias totalmente distintas. Disfruto mucho los conciertos más íntimos, pero es cierto que la energía de estar tocando junto a otros componentes puede venir muy bien. Creo que no tiene tanto que ver con el tipo de escenario, sino con la propuesta musical. Hay temas más enérgicos y otros más tímidos y la forma de mostrarlos al público varía mucho. Lo grande puede ser grande en un sitio pequeño, y lo pequeño puede ser pequeño en un sitio grande.

¿Podrías nombrar a algunos músicos gallegos que te gusten?

Me gusta mucho Xabier Díaz, creo que está sacando adelante un proyecto muy chulo. También podría hablarte de Budiño o Guadi Galego, que también van a participar en el ciclo y con quienes tengo una buena relación.