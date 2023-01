Las cifras de enero dejan claro el entusiasmo por el ‘primer peregrinaje’ del año

Está claro que la infame cuesta de enero no tiene por qué tener como sentido único la subida; y si no que se lo pregunten a los cientos de personas que no se pierden la oportunidad de inaugurar 2023 con su primer peregrinaje del año o, simplemente, optan por acudir unos días de visita para disfrutar de la atmósfera que ofrece la capital gallega al inicio del nuevo calendario.

Nadie discutirá que atrás quedaron aquellos meses de estío en los que no bajaban de mil -y, frecuentemente, superaban esta cifra con amplitud- los peregrinos que cada día hacían su llegada a Compostela. Pero, con todo, la ciudad continúa registrando un goteo constante de caminantes durante la que tradicionalmente se presenta como una época de temporada baja para la oficina de Carretas, la cual ayer cerró la jornada habiendo atendido la llegada de más de 150 personas para reclamar su compostela.

No obstante, resulta sencillo justificar este aumento en el flujo a raíz del innegable éxito que ha supuesto en el Camino la celebración de este doble Año Santo Xacobeo 2021-22, el cual quedó saldado tras fijar nuevos récords históricos. En este sentido, destacaba hace unos días el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que durante 2022 fueron 438.000 los peregrinos que recogieron su acreditación de llegada, una cifra a la que hay que agregar los otros muchos que completaron la Ruta Jacobea pero no acudieron a reclamar el emblemático documento.

Una experiencia similar es la que está teniendo el sector hotelero de la ciudad, que sigue encontrando gran demanda y una sorprendente actividad de la mano del arranque del nuevo periodo. Así podía verse ayer en el Obradoiro, donde, además de los habituales grupos de recién llegados caminantes, se hizo también frecuente contemplar la descarga de maletas en las inmediaciones del Hostal dos Reis Católicos, uno de los alojamientos que goza de mayor reclamo por parte de los turistas.

Visto lo visto, todo apunta a que el paisaje que ofrece la visión de las terrazas bien llenas y las multitudes paseando por las rúas en grupo con sus mochilas a cuestas es uno que, por el momento, seguirá formando parte del día a día en la capital gallega.