Las fiestas en pisos se desmadran los fines de semana: 16 en dos días

La Policía Local identificó a nueve personas durante las últimas horas por el incumplimiento de las normas anti-COVID: siete por no utilizar mascarilla y otras dos por no respetar el toque de queda. Así consta en el parte de incidencias del pasado fin de semana, en el que también destaca la celebración de numerosas fiestas en pisos ubicados en distintos puntos de la ciudad. Según fuentes policiales, tuvieron que acudir a 16 inmuebles, después de que los vecinos avisasen de un elevado nivel de ruido a lo largo de la noche. Tal y como recoge el parte, solo en la madrugada del viernes al sábado la Policía Local tuvo que intervenir en once pisos y la secuencia de avisos se produjo a las siguientes horas: 23.10, 00.25, 01.10, 01.20, 01.30, 01.57, 02.00, 02.10, 02.35, 02.50 y 04.00 horas. Mientras, en la noche del sábado al domingo, tuvieron que neutralizar otras cinco celebraciones en pisos de la ciudad: a las 23.45, 00.40, 00.55, 01.45 y 03.10 horas. “Este fin de semana se han notificado muchísimas fiestas ilegales en pisos, lo que indudablemente es un paso atrás”, lamentó esta mañana el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien, a pesar de entender “las ganas de los jóvenes de reunirse con amigos”, dijo que “hay que controlarse”.

En este sentido, la sucesión de fiestas en los pisos de la capital gallega ha sido una de las situaciones que más ha preocupado durante los últimos meses al gobierno local, que decidió endurecer las sanciones, cuya cuantía aumenta en función del horario, con castigos de hasta 750 euros, e incluso hasta los 1.500 en caso de reincidencia. La normativa establece diferentes sanciones en función de tres franjas horarias: de 22.00 a 00.00 horas –200 euros– de 00.01 a 03.00 horas –500 euros– y de 03.00 en adelante –750 euros–.

En la jornada de hoy, el alcalde se mostró preocupado por el número de fiestas en pisos durante el pasado fin de semana, y pidió, una vez más, “prudencia” en los comportamientos sociales, teniendo en cuenta la proximidad del puente de San José y los festivos de Semana Santa, para “mantener así la tendencia a la baja de la pandemia en la ciudad”.

En el área de Santiago y Barbanza, las cifras sitúan en 299 los pacientes con infección activa, de los cuales 27 están hospitalizados –siete de ellos en la uci–. En el caso concreto de la capital gallega, la incidencia acumulada en 14 días se sitúa en 38 y a siete días, en 18. Sánchez Bugallo recalcó que estos datos “son los mejores desde agosto”. “Se mantiene la tendencia en la disminución de los contagios, aunque es cierto que cada vez se nota más resistencia en esa bajada”, indicó el alcalde, quien, no obstante, incidió en que “el empeoramiento de la situación se da muy rápido, mientras que la bajada suele ser muy dolorosa”, por lo que pidió prudencia y responsabilidad, especialmente a los más jóvenes.