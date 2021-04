Las mejores empresas de Europa pujarán por el servicio de limpieza

El alcalde de Santiago aguarda que en torno a una docena de empresas muy potentes, entre ellas algunas radicadas en varios países de Europa, presentarán sus ofertas al goloso contrato público que el Ayuntamiento presentará para la adjudicación del nuevo servicio de limpieza. Este contrato permitirá cambiar por completo la recogida y la gestión de residuos en la capital gallega a través de varios miles de contenedores inteligentes. También el coste del servicio ascenderá de una forma muy notable, hasta los 10,5 millones anuales, según señaló en Onda Cero Santiago, debido tanto a la compra de nuevo material como a la atención que se brindará a determinados barrios que carecen de graves carencias.

La presentación pública de las características básicas de este servicio ha coincidido con el anuncio de una huelga por parte de los trabajadores del mismo entre el próximo 30 de abril y el 3 de mayo ante la “paralización” de la negociación del nuevo convenio colectivo. “No va a dar tiempo a que este año haya una nueva adjudicataria”, afirmó el presidente del comité, Ricardo Méndez. Los representantes de los trabajadores y la empresa llevan desde diciembre negociando un nuevo convenio, pero “llegó un punto” en que las conversaciones “no avanzan e incluso van para atrás”, añadió Méndez.

Los sindicatos querían “que se reconociera la antigüedad de los trabajadores y (la empresa) solo lo contempla desde el último contrato indefinido”. Pero como “eso está judicializado” y las sentencias “están siendo favorables a los trabajadores”, el comité lo retiró de la negociación. En cuanto a los sueldos, advierten de que llevan años con subidas salariales por debajo del IPC, por lo que entienden que deben actualizarse con una subida de en torno al 1,8 % y el 2%.

Sobre el nuevo contrato, Xosé Sánchez Bugallo espera que se resuelva “no prazo de seis meses o concurso” del servicio de recogida de basuras y limpieza, “que implica contenedores novos e un incremento de costes”, que el alcalde cifra “en 10 millóns e medio de euros ó ano”.

El nuevo sistema de recogida de basuras, además de adaptarse al crecimiento experimentado por la ciudad desde 2005, cuando se adjudicó el anterior contrato, y dar servicio a los nuevos barrios, también supondrá un cambio radical en lo que se refiere a la recogida de residuos. Para ello se dotará a los contenedores de un equipamiento inteligente que permita conocer su nivel de carga, y también se llevará a cabo una distribución zonal de toda la ciudad, adaptada a las características particulares y necesidades de cada área.

De esta forma, los recorridos diarios se realizarán en función de esta información, y no a través de una planificación establecida previamente, sino de la situación en cada barrio concreto. Este sistema se complementará con la recogida directa en puntos donde se generen a diario residuos en abundancia, como es el caso de las grandes áreas comerciales, supermercados o establecimientos de hostelería. El cuentabasuras de cada contenedor permitirá conocer cuáles han superado el 75 % de su capacidad, para proceder a su retirada de inmediato. Así, habrá planes específicos no solo para el casco histórico, donde los contenedores no serán fijos, sino que se retirarán cada día, sino también para el Ensanche, los barrios periféricos o la zona rural.

Es decir, que en lugar de una recogida estándar, se hará adaptada a la situación del momento, al tiempo que también se mantendrá un control para verificar el buen funcionamiento, “de xeito que en calquera momento se poida verificar, por exemplo, o nivel de enchido dos contedores, as frecuencias de recollida ou a ubicación dos vehículos”, explica la concejala delegada, Mila Castro.

Una novedad importante, y que agradecerán los ciudadanos, es la puesta en funcionamiento de puntos limpios móviles. Hasta ahora, para deshacerse de algún electrodoméstico o aparato electrónico era necesario desplazarse hasta alguno de los establecidos, pero a partir de ahora serán móviles, lo que facilitará mucho las cosas.

Además, también está previsto instalar un nuevo tipo de colector, en este caso de color marrón, para diferenciarlo del resto, que está destinado a recoger exclusivamente los biorresiduos para fomentar de esta manera el reciclado y aligerar la carga de otros contenedores.

El servicio se completará con un sistema de control de calidad, para verificar cómo funciona, y también con campañas de concienciación dirigidas a los ciudadanos, haciendo especial hincapié en el reciclaje. De hecho, esta mañana ya tuvo lugar la primera de estas campañas con un acto que tuvo como escenario el barrio de Santa Marta. Se trataba del denominado Reciclos, o Sistema de Devolución e Recompensa, pensado para incentivar la correcta separación de los residuos, en este caso, los envases ligeros.

Latas y botellas. De esta forma, los vecinos de Santiago comprometidos con el reciclaje obtendrán a partir de este momento recompensas cada vez que reciclen sus latas y botellas de plástico de bebidas. Esto es posible gracias a la apuesta de Xunta y Ayuntamiento por el sistema Reciclos, que fue desarrollado por Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro, que coordina el reciclado de envases en todo el país. En un acto en el que junto a la concejala Mila Castro participaron Sagrario Pérez (directora xeral de calidade ambiental) y Ángel Hervella (director de xestión local e autonómica de Ecoembes), se explicó que el reciclado puede reportar premios, tanto a título individual para quien lo lleva a cabo, como para su barrio. A través de una aplicación informática que permite escanear los residuos y luego el código QR de cada contenedor se pueden conseguir incentivos canjeables.

Santiago se convierte así en la primera ciudad de Galicia en apostar por este sistema que premia a los ciudadanos recicladores con incentivos que ayudan a mejorar su entorno más próximo, al tiempo que siguen fomentando la circularidad de los envases y contribuyendo a darles una nueva vida.

A través de este nuevo sistema, los más de 97.000 vecinos de Santiago podrán reciclar sus latas y botellas de plástico de bebidas en uno de los 599 colectores amarillos situados en la ciudad, a los que se les incorporó esta nueva tecnología, y obtener recompensas. Entre estos incentivos destacan aquellos de carácter social con los que poder ayudar a la comunidad, tales como la contribución al proyecto Preto de ti vivir quero. Un barrio amable, Santa Marta. Se trata de un proyecto de recuperación de espacios verdes urbanos.