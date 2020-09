“Las personas mayores me aportan sus experiencias, sabiduría y mucho cariño”

“Creativa, soñadora y apasionada”. Así se define Isabel Patiño Amboage, una mujer inquieta intelectualmente y que está siempre en constante crecimiento y evolución. Le encanta la moda, la fotografía, el arte, y cada año acude a la Feria Arco.

Isabel, ¿me hablas un poquito de tu vida? Dónde naciste, cómo fueron tu infancia y juventud...?

Mi infancia y juventud transcurrieron entre Galicia y Reino Unido. Mis padres, como muchos gallegos, se marcharon en busca de un futuro mejor. Esto llevó a que mi nacimiento tuviera lugar en la maternidad de Cambridge, un edificio lleno de historia. A los nueve meses de edad mis padres me trajeron a Galicia, donde me quedé al cuidado de mi abuela paterna, Adelaida.

¿Qué recuerdas de ella?

Recuerdo algo siempre contaba: “Miña meniña chorou nove días e nove noites, quedei afónica de tanto cantarche”. Supongo que por los cambios: otro lugar, otras caras, otras voces. Allí crecí también junto a mis primas y tía, una casa siempre llena de mujeres en la esencia y tradición de la aldea rural gallega.

Mi abuela me influyó, sin duda, era una mujer de carácter fuerte, trabajadora, religiosa, generosa y vestida de riguroso luto, creía mucho en todo lo relacionado con los espíritus, la Santa Compaña...

¿Hasta qué edad viviste con ella?

Hasta los 10, y puedo decir que tuve una infancia feliz rodeada de naturaleza. Son muchos los recuerdos inolvidables de esa época.

¿Qué pasó después?

Luego me mudé a Londres tras la insistencia de mis padres, lo que para mí era toda una aventura. Allí mis padres trabajaban como encargados de una residencia de ancianos llamada Greenways. Aquel choque cultural, pasar de mi acogedora casa gallega a una enorme casa de treinta habitaciones, su decoración y, lo más llamativo, aquellos abuelos vestían ropas llenas de color: era como estar en un sueño. Con ellos aprendí mis primeras palabras en inglés, y adquirí mi pasión por el mundo de las artes, ya que una gran mayoría había estado de algún modo relacionada con este mundo.

Yo era la niña de la casa y a todos les encantaba pasar un rato conmigo y a mí me encantaba escucharlos. Mi madre a veces se volvía loca buscándome y yo estaba en alguna habitación fascinada por alguna historia.

¿Ayudabas en la residencia?

Sí. Colaboraba en la ayuda de desayunos o meriendas, preparaba el té y lo servía especialmente durante el fin de semana. Tengo que confesar que mi añoranza por la tierra siempre estaba presente, por mi querida abuela Adelaida.

He de decir que los versos de Rosalía de Castro fueron mis compañeros de viaje porque bien es cierto que la morriña esta ahí, que Galicia es mágica y se lleva en el corazón.

Y a la vuelta de Londres, ya con tus padres. Ellos construyen su primera residencia.

Efectivamente. Ya en el año 1988 mis padres deciden traer esa idea aquí a Galicia y nace la residencia de Pontevea. Me fui formando al lado de mis padres en lo que hoy es mi profesión, a la que llevo dedicándome 30 años, ya hoy en Galimedical Los Arcángeles en la cual plasmo mis experiencia y vivencias.

Además, tiene habitaciones con encanto para que se sientan a gusto.

La decoración claramente está influida por Londres y Galicia, combinando con toques gallegos y el típico papel de flores. Junto con mi equipo quiero que sea un lugar agradable, hogareño, que los haga sentir como en su casa. Mi filosofía también está dirigida a los mejores cuidados y vivir experiencias nuevas, con talleres de arte, fomentar el recuperar aficiones perdidas... En resumidas cuentas, vivir felices, recuperar e ilusionarse en los últimos años de vida.

¿Qué te aportan los mayores?

Ellos me aportan sus experiencias, sabiduría y mucho cariño. Siempre hay quien que se acerca a mi despacho a darme los buenos días y preguntarme cómo he descansado nada más llegar. Eso es algo que me llena mucho y, sobre todo, en estos últimos tiempos de covid, te da fuerza para afrontar la situación y para protegerlos ante el virus.

Y además te dedicas a las artes visuales. Eres artista, coleccionista...

El arte es mi otra pasión. Me encanta perderme en un museo. También soy coleccionista de arte, me gusta apoyar a jóvenes artistas para que sigan creando. Somos afortunados en Galicia porque tenemos mucho talento artístico a todos los niveles. Además, tengo mi vena artística: he participado en alguna expo colectiva, justo hace un año tenía una muestra de fotografía e instalación en El Palacete de Las Mendoza donde la temática giraba en torno a los deseos, que funcionan como motor del mundo. La verdad es que fue maravilloso compartir reflexiones con aquellas personas que pasaron por allí.

Y editora. ¿Cómo se puede tener una mente tan poliédrica y desenvolverse tan bien?

Todo va ligada mi forma de ser. El mundo editorial me entusiasma, sacar a la luz a un libro, la ilusión del escritor, el poder aportar a nuestra lengua gallega autores como el gran poeta Luis García Montero o sacar la primera publicación de un autor novel es emocionante.

Sabemos que son momentos difíciles para el mundo editorial, pero esto me da mas fuerza para seguir apostando por este sector.

Poliédrica... Nunca me habían descrito de esa manera. Pero sí es cierto que poseo muchas y variadas facetas. Quien me conoce sabe que necesito estar en constante crecimiento. Es algo que nutre mi espíritu y da vida. Tengo la capacidad de organizarme de tal manera que mi tiempo está muy bien aprovechado, aunque he decir que necesitaría tres vidas más para poder realizarlas todo lo que pienso.

¿Cuál es tu mayor deseo?

Poder seguir ilusionando y conmoviendo con todos mis proyectos.