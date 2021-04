Las polémicas escaleras del Hórreo ‘menguarán’ para dejar más espacio peatonal

Santiago. Es el plan que tiene para este año la Concejalía de Obras. En lugar de reparaciones temporales, de las que se encargará la Brigada Municipal, que es la que atiende las emergencias y los avisos que se reciben a través de la Liña Verde, lo que se plantea ahora es rebacheado sistemático y periódico de todas las calles del casco urbano para garantizar su mantenimiento en buen estado.

Hasta setenta y dos actuaciones se llevarán a cabo para la mejora del pavimento en otras tantas calles de la ciudad, con el fin de tratar de poner coto a la plaga de fochancas. “A rexeneración asfáltica é unha prioridade”, señaló Javier Fernández. De esta forma, se llevarán a cabo actuaciones que calificó de “importantes” en zonas como A Choupana, la calzada de Sar, vía de la Cierva, rúa de Boisaca, rúa das Mulas, viaducto de A Rocha, rúa do Vieiro, Fontes do Sar o la rúa París, entre otras. El objetivo, explicó, no es llevar a cabo actuaciones concretas, sino extenderlo a toda la ciudad.

El mal estado de los pavimentos es un problema que afectó a la ciudad en los últimos años, y al que ahora se quiere poner solución con dos partidas, una de 390.000 y otra de 430.000 euros.