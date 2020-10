“Las restricciones a los pisos turísticos no se hicieron bien”

La sentencia del TSXG que tiraba por tierra la modificación del Plan Especial del Casco Histórico, que negaba la posibilidad de obtener licencia para nuevos pisos turísticos, provocó ayer las primeras reacciones.

Entre ellas la de la asociación de viviendas turísticas, Aviturga, cuya presidenta Dulcinea Aguín, afirmó a este periódico que era “una demostración de que las cosas se habían hecho mal”.

Y no solo por la forma en la que se había tramitado la prohibición, tal y como sentenció el tribunal, sino también por no haber mantenido ningún contacto previo con el sector para conocer su punto de vista antes de aprobar la medida restrictiva.

En este sentido, recordó que la asociación también había presentado un recurso similar al ahora aceptado y que ha dejado sin efecto la medida aprobada en 2018 por Compostela Aberta.

La sentencia explicó, afectará ahora a aquellos propietarios de pisos que en su momento solicitaron el permiso para hacer obras o abrir y les fue denegado basándose en esta disposición.

Con todo, recordó que en estos momentos está vigente una moratoria por parte del Ayuntamiento debido a la modificación que el actual gobierno municipal tiene en marcha del Plan Xeral de Ordenación Urbana.

Como medida cautelar, mientras se tramita esta modificación, no se podrán pedir nuevos permisos, ya que el cambio que se prevé introducir es precisamente para regular y limitar este uso. En este sentido, señalaba que el problema no eran realmente las viviendas que estaban dedicadas a este uso, declaradas y cumpliendo la normativa, sino la proliferación de las que no aparecían en ningún registro y funcionaban de forma totalmente irregular.

A diferencia de la anterior tramitación, en este caso, explicó Aguín, el gobierno local sí se ha comprometido a mantener un diálogo con el sector a la hora de elaborar la nueva normativa y establecer la regulación. Como muestra, antes de que se aprobara la nueva moratoria el pasado mes de diciembre, el pazo de Raxoi acogió una reunión con Aviturga para explicarles las líneas generales del proyecto.

También se apuntó en su momento desde el Departamento de Urbanismo un incremento de las inspecciones para detectar situaciones irregulares, algo a lo que también se mostró dispuesta la administración autonómica, que es quien tiene competencias en materia turística.

De hecho, antes de proceder a la moratoria para modificar el PXOM el Ayuntamiento mantuvo una serie de contactos con la entonces Consellería de Cultura e Turismo para trabajar ambas en la misma dirección y evitar contradicciones en las respectivas normativas.

También se destacó en todo momento la necesidad de trabajar con el máximo rigor posible para que la nueva normativa que se apruebe en el PXOM sobre el reparto de usos y la prioridad del residencial con respecto al turístico ofrezca la máxima seguridad legal y no se produzcan fallos como los que están recibiendo las medidas aprobadas por el gobierno de CA.

El pasado mes de diciembre el pleno municipal aprobó una moratoria de un año, es decir, que vencerá dentro de dos meses, en la concesión de licencias para nuevos usos de alojamiento temporal. La propuesta contó con el apoyo de los grupos socialista, CA y BNG, y la abstención del Partido Popular. Además de a los pisos turísticos, afecta también a todas las modalidades hospedaje, incluyendo, hoteles, pensiones y posadas.

Paradójicamente las medidas de CA, que pretendían reducir la presencia del sector turístico en la zona monumental, con el objetivo de mantener el carácter residencial negando licencias para hospedaje, fueron las responsables del crecimiento exponencial de las viviendas de alquiler, según había señalado en su momento el actual alcalde, ya que lo que hizo fue incrementar su demanda.