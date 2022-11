Lavacolla bate hoy su récord histórico al superar tres millones de pasajeros

Lavacolla batirá hoy todos los récord al superar la barrera de los tres millones de pasajeros. Se trata de una cifra que ha sido el objetivo principal del aeropuerto compostelano durante muchos años; y que al fin se se ha alcanzado. La terminal de Rosalía de Castro lo celebrará con un acto que tendrá lugar esta mañana en las instalaciones, a las 13.30 horas, y en el que se recibirá al pasajero número tres millones, procedente de Tenerife Sur. Aterriza en Compostela, además, de la mano de la primera compañía del aeropuerto, la low cost irlandesa Ryanair, líder en operaciones y tráfico de viajeros en Lavacolla desde hace años.

En el acto participará el director del aeropuerto, Marcos Díaz, la Country Manager de Ryanair para España y Portugal, Elena Cabrera; el concejal de Turismo y Relaciones Institucionales, Gumersindo Guinarte; y la directora gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil. Todos ellos esperarán el momento en que tome tierra el avión de Ryanair procedente de Tenerife Sur en el que viaja el pasajero número tres millones de este año. Lo cierto es que ya en el verano, y teniendo en cuenta la potente operativa programada para la temporada de otoño-invierno, se preveía que Lavacolla pudiese superar esta barrera tan deseada en Compostela.

Es una muestra más del liderazgo absoluto de la terminal de la capital gallega frente a sus principales competidores, Alvedro (A Coruña) y Peinador (Vigo); y también prueba que pese a la imparable competencia de Sá Carneiro (Oporto) se puede seguir creciendo en Santiago.

Por otro lado, cabe destacar que Lavacolla ocupa ya la primera posición a nivel español en crecimiento en el tráfico de mercancías en lo que va de año, y la segunda en el referido al incremento de viajeros. El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, calificó de “excepcionales e históricos” los datos que ha generado este año la terminal, de entre los que destacó la llegada de tres millones de pasajeros y de más de 4.000 toneladas de mercancías. En esta línea, el primer edil afirmó que prevé que este año se alcance la misma cifra de pasajeros, tres millones, a través del transporte ferroviario.

Bugallo afirmó que, con los datos que se manejan del mes de octubre, la terminal de Santiago concentra ya el 63 % de los viajeros que hacen uso de los tres aeropuertos gallegos; y el 86 % de las toneladas de carga que se mueven en las tres instalaciones. Además, respecto a los datos de 2019, apuntó que “estas cifras constitúen unha suba acumulada do 25,8 % no número de pasaxeiros e do 21,2 % en tráfico de mercadorías”, datos muy salientables, según explicó el alcalde, teniendo en cuenta “que o conxunto dos aeroportos españois sufriron unha baixada dun 14,5 % en carga e dun 2,9% en número de pasaxeiros con respecto ao 2019”.

El de Compostela se convierte así en el “segundo aeroporto de España con máis crecemento no número de chegadas, por detrás do de Menorca, e o número un no que se refire ao aumento de tráfico de mercadorías”, un éxito que Sánchez Bugallo atribuye a la “política aeroportuaria seguida nos últimos 20 anos apostando pola diversificación de destinos e compañías aéreas”. En cuanto a la llegada de viajeros vía ferroviaria, el regidor se mostró confiado en que los datos de la estación de tren de la ciudad “batirán o récord histórico acadando os 3 millóns de viaxeiros e superando con creces os 2,6 millóns do 2019”.

Asimismo, cabe incidir en que el bum de Lavacolla va de la mano de la fuerte apuesta de compañías como Ryanair, que lanzaron importantes programaciones, con la apertura de numerosas rutas e incremento de frecuencias, para la temporada de otoño, lo que ha pertimido aumentar oferta y demanda.