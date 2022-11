Lavacolla bate récords y acapara un 63% de los pasajeros gallegos

El aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, ubicado en Lavacolla, ocupa la primera posición a nivel español en crecimiento en el tráfico de mercancías en lo que va de año, y la segunda en el referido al incremento de viajeros. El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, hizo balance en la mañana de ayer de los últimos datos del aeródromo compostelano, que calificó de “excepcionales e históricos”, de entre los que destacó la llegada de 2.790.000 pasajeros y de más de 4.000 toneladas de mercancías. En esta línea, el primer edil afirmó que prevé que este año se superen los 3 millones de pasajeros vía aérea y se alcance la misma cifra a través del transporte ferroviario.

Bugallo dio cuenta en la mañana de ayer de los últimos datos sobre la actividad aeroportuaria de la ciudad, los cuales calificó como “unhas cifras extraordinariamente positivas e que superan todas as expectivas”. El regidor anunció que, en los primeros diez meses de este año, el Rosalía de Castro “recibiu 2.790.000 viaxeiros, un 63% do total de persoas chegadas aos aeroportos galegos e 4.000 toneladas de carga, o que supón o 86% do cómputo total a nivel rexional”. Además, respecto a los datos de 2019, apuntó que “estas cifras constitúen unha suba acumulada do 25,8% no número de pasaxeiros e do 21,2% en tráfico de mercadorías”, datos muy salientables, según explicó el alcalde, teniendo en cuenta “que o conxunto dos aeroportos españois sufriron unha baixada dun 14,5% en carga e dun 2,9% en número de pasaxeiros con respecto ao 2019”.

El de Compostela se convierte así en el “segundo aeroporto de España con máis crecemento no número de chegadas, por detrás do de Menorca, e o número un no que se refire ao aumento de tráfico de mercadorías”, un éxito que Sánchez Bugallo atribuye a la “política aeroportuaria seguida nos últimos 20 anos apostando pola diversificación de destinos e compañías aéreas”. En cuanto a la llegada de viajeros vía ferroviaria, el regidor se mostró confiado en que los datos de la estación de tren de la ciudad “batirán o récord histórico acadando os 3 millóns de viaxeiros e superando con creces os 2,6 millóns do 2019”; una cifra que también prevé será superada por el aeropuerto “neste mesmo mes de novembro e chegue aos 3.300.000 tra-las Festas do Nadal”.

Finalmente, durante la rueda de prensa el alcalde también anunció las fechas de los próximos plenos ordinarios del Concello, que tendrán lugar el 30 de noviembre y el 21 de diciembre.