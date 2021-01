Lavacolla queda ‘confinado’ de nuevo hasta abril por el tijeretazo de Ryanair

El aeropuerto Rosalía de Castro sigue reduciendo su número de vuelos de cara a la temporada de invierno, debido al avance de la pandemia en España. Así, Ryanair acaba de anunciar, tal y como informa el Aeronoticiario SCQ, que suspenderá inmediatamente de manera temporal varias rutas tanto nacionales como europeas desde Santiago. Desde ayer mismo ya no hay vuelos directos de esta compañía a Alicante, Madrid, Málaga y Londres Stansted, que estarán suspendidos, como mínimo, hasta el 28 de marzo, que es la fecha en la que comienza la temporada de verano y en la que la low cost confía retomar su calendario habitual de vuelos.

Del mismo modo, Ryanair mantiene la tendencia a la baja en el resto de destinos. De esta forma, los ajustes de capacidad que había aplicado durante los meses de noviembre, diciembre y enero a las rutas con Barcelona, Lanzarote, Milán, Sevilla y Valencia seguirán durante los meses de febrero y marzo. Por lo tanto, estas conexiones directas, aunque se mantienen, contarán con menor número de vuelos de lo habitual.

La noticia positiva es que la aerolínea irlandesa mantiene abierta su base de operaciones en la terminal compostelana y por tanto seguirá con tripulación y aeronaves ancladas en Lavacolla. Además, como contraprestación, acaba de lanzar una oferta de billetes para la temporada estival desde trece euros, que también afectan a los enlaces desde Santiago. De esta manera, se puede volar desde Lavacolla a Londres por 12,99 euros, a Milán por 19,99; a Malta por la misma tarifa, a Fráncfort por 21,99 euros o a Roma por 24,99 euros.

Se trata de billetes que se corresponden con los meses de primavera y verano. Asimismo, las tarifas de los billetes para los meses actuales son más asequibles que nunca, con tarifas de treinta euros en vuelos a Madrid o Málaga en compañías que no son de bajo coste, como Iberia, incluso durante el fin de semana y comprados con pocos días de antelación, algo impensable antes de la llegada del COVID.

Estas medidas no afectan solo a la capital gallega. Así, en España la low cost irlandesa suspende todas sus operaciones hasta el 28 de marzo en once aeropuertos, como los de Santander, Almería, Castellón, Menorca, Girona, Jerez, Reus, Valladolid, Vitoria, Murcia y Zaragoza. En estas infraestructuras, Ryanair canceló todas las rutas directas y no prevé retomarlas hasta el inicio de la temporada estival, que comienza el 28 de marzo, pero que según el propio memorando interno de la aerolínea podría sufrir variaciones y nuevos recortes.

En el resto de aeropuertos de la red de Aena, Ryanair aplica estos días un severo ajuste de capacidad a la baja siendo especialmente significativos la suspensión de rutas en aeropuertos como Alicante, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga , Palma de Mallorca, además de Santiago.

El nuevo recorte de las aerolíneas a la oferta de vuelos exteriores de Compostela no afecta en este inicio del Año Santo a todas las conexiones. La terminal compostelana conservará en su programación los vuelos directos con París, Ámsterdam y Basilea. En el caso de la Ciudad de la Luz, Vueling mantendrá las dos frecuencias semanales (lunes y viernes) hasta el 22 de febrero, cuando la compañía tiene previsto operar un servicio diario con el aeropuerto de Orly. Las tarifas de los billetes tienen también un coste muy asequible. Por ejemplo, un vuelo a la capital parisina para el 22 de enero cuesta cincuenta euros en estos momentos. En cuanto a Ámsterdam, Vueling también seguirá con su programación de dos vuelos esta semana (lunes y jueves), que después pasarán a ser tres frecuencias. Las tarifas para fechas próximas a este destino también rondan los cincuenta euros.

Por su último, EasyJet seguirá operando un vuelo semanal, los sábados, con Basilea, aunque ya con vistas a que en la temporada de verano llegará a haber hasta tres frecuencias. En este caso, los precios de los billetes son también muy asequibles. Así un vuelo para el 23 de enero a esta ciudad suiza cuesta poco más de cuarenta euros, un precio muy bajo para una compañía que no suele tener estas tarifas tan baratas.