Lavacolla se queda sin Policía Aérea y dependerá del equipo de A Coruña

··· La Policía Aérea no es la única unidad especializada con la que no cuenta Santiago, a pesar de tratarse de la capital de Galicia, sino que también carece de Unidad de Intervención Policial, los denominados antidisturbios. Se trata de una reivindicación antigua a la que se han sumado en su día grupos políticos pero también los propios sindicatos policiales. Compostela depende de la UIP de A Coruña y cada vez que es necesaria su presencia deben desplazarse hasta la ciudad. Galicia cuenta con cinco equipos de estos agentes especializados, tres con base en A Coruña y dos en Vigo; mientras que Santiago, pese a la capitalidad y a ser meta de un Camino que atrae cada año a cientos de miles de peregrinos, continúa a expensas de otras ciudades. El SUP reclamó recientemente el establecimiento en la ciudad de la UIP con motivo del Año Santo.

··· Por otro lado, Compostela también perdió recientemente la central del 112 y 061, ubicada en San Marcos, que fue trasladada a nuevas dependencias en A Estrada.