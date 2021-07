¿Le gustaría viajar en taxi aéreo? 300 euros por quince minutos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inaugura hoy, a las 09.00 h, en la Cidade da Cultura la sexta edición de Unvex, una de las ferias de drones más importantes del mundo y que este año tendrá como principal escenario la capital gallega.

Durante el acto de apertura, el presidente de la Xunta estará acompañado por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro; el vicepresidente segundo y coselleiro de Economía, Empresa e Innovación; Francisco Conde; el director general de Industria del Ministerio de Industria, Galo Gutiérrez-Monzonís; y el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, almirante Santiago González; entre otros altos representantes de instituciones, empresas y universidades.

Hasta este viernes, en el edificio CINC se celebrará un ciclo de conferencias con más de 120 ponentes de diferentes nacionalidades que se repartirán en 24 sesiones especializadas. La asistencia confirmada es de más de 200 congresistas diarios y más de 400 profesionales vía streaming.

El programa del congreso incluye, además, una serie de demostraciones. Las terrestres se podrán ver en Santiago, pero para ver los drones marítimos la organización llevará a los asistentes hasta Pontevedra, concretamente a la Escuela Naval Militar de Marín, y los aéreos y los sistemas antidrones se mostrarán en el Centro de Investigación Aeroportada (CIAR) de Rozas, en Lugo.

Asimismo, en el marco de la celebración de Unvex en Santiago, el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) informará hoy, a las 11.00 horas (en el stand de ITG), de las novedades en torno a la pionera demostración de aerotaxi prevista en la capital gallega en 2022. Estas pruebas forman parte de AMULED, un proyecto H2020 de la Comisión Europea que tiene como principal propósito demostrar la integración segura de distintos tipos de operaciones con drones en el cielo de las ciudades y contribuir con ello al desarrollo regulatorio y normativo.

El acto contará con la presencia del representante en España de la empresa china Ehang, socia en el proyecto AMU-LED y con amplia experiencia en el vuelo de taxis aéreos autónomos. En este sentido, utilizará su EHang AVV, un dron de transporte de pasajeros, para realizar pruebas experimentales en distintas ciudades españolas.

Durante los vuelos de prueba, se estudiarán varios aspectos, incluida la posibilidad de la implementación en áreas urbanas, la aceptación por parte de la población y el impacto en el medio ambiente. En cuanto a las características técnicas del EHang AAV, destaca que la red inalámbrica de transmisión de alta velocidad (5G) y distancia ultralarga permite una comunicación fluida entre EHANG AAV y el centro de comando y control, y también permite el control remoto de la aeronave y la transmisión en tiempo real de los datos de vuelo.

Otra de las empresas del sector, Volocopter, presentaba hace unos meses un taxi aéreo que funciona con baterías divididas en 9 paquetes. Cada uno de los packs de batería alimenta una de las aspas, de manera que aunque falle uno o dos paquetes de baterías, el taxi aéreo sigue funcionando. Una cosa muy curiosa es que para casos de emergencia extrema existe un paracaídas que hará que la aeronave regrese a tierra sin problemas y con sus ocupantes sanos y a salvo.

EN CHINA. En un principio cada viaje está pensado para que solo vaya el piloto y el cliente, y se habla de que en un futuro podría haber hasta dos ocupantes, aparte del piloto. Un recorrido de unos 15 minutos tendría un coste aproximado de 300 euros. Desde el sector contemplan que el taxi aéreo llegue a Singapur en 2023.

En este sentido, Analía López Fidalgo, directora de la división de Sensórica y Sistemas Aéreos No Tripulados de ITG, destaca que “la presencia en nuestras ciudades de aerotaxis, drones de reparto de mercancía o sistemas no tripulados para emergencias está cada vez más cerca de ser una realidad, si bien no es fácil fijar una fecha: puede ser dentro de 5 o 10 años. Todo dependerá de cuánto se acelere el proceso regulatorio en Europa. En China ya se están utilizando”. “La movilidad aérea urbana nos ayudará a crear ciudades más sostenibles e inteligentes”, inciden desde el Instituto Tecnológico de Galicia.