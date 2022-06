Liam Gallagher y Justice protagonizan los momentos estelares de la segunda jornada de O Son do Camiño

Pese a no aparecer programado en horario de máxima afluencia y estar generacionalmente y estilísticamente muy alejado de buena parte de los asistentes del festival, que todavía ni habían nacido cuando Oasis dominaron el universo musical mediados los años 90, el concierto de Liam Gallagher, que aparecía como principal reclamo de la segunda jornada en el cartel de O Son do Camiño, era uno de los más esperados. De hecho, ningún otro participante en la tercera edición del evento que se celebra en O Monte do Gozo ocuparía un lugar relevante en los libros de historia de la música de los últimos 75 años, algo que sí sucede con el pendenciero artista mancuniano.

Liam nunca ha destacado por su modestia. Por eso tampoco sorprendió mucho que en el vídeo previo a su salida al escenario se pudiera leer términos como “Icono”, “Estrella del rock and roll” o “Profeta” glosando su figura.

Compareció abrigado, con una sudadera de la que no se despojó en todo el concierto, como si fuera otoño en Manchester, cuando el sol todavía calentaba con insistencia en el recinto santiagués. Y saludó musicalmente con el “Hello” de Oasis, que acompañó con una pandereta que voló al final del tema a la primera fila del público para regocijo de una seguidora que la recogió extasiada. Se hizo acompañar después por unas maracas, un instrumento siempre asociado a los cruces de cables, tan frecuentes en el comportamiento de los hermanos Gallagher.

Con su sempiterna pose de manos en la espalda y esa actitud desafiante marca de la casa, Liam abordó otro clásico de su primera banda, “Rock ‘n’ roll star”, una declaración de principios que también aparecía estampada en el teclado. No faltaron las referencias, como en la batería, a su adorado Manchester City, club del que es incondicional. Por eso, cuando vio ondeada una camiseta celeste de su equipo no dudó en agradecer el detalle.

Pasó entonces a su repertorio en solitario, del que repasó ocho temas, cinco de ellos pertenecientes a su nuevo trabajo, “C’mon you know”, y recuperó “Soul love”, el último single que lanzó en su etapa en Beady Eye, el grupo que formó con sus compañeros de Oasis, salvo su hermano Noel, con el que mantiene una declarada y eterna enemistad. Una confrontación que, además de lastrar buena parte de su trayectoria en el grupo que compartieron, les ha hecho dilapidar buena parte de su talento. Porque las discografías de ambos fuera de Oasis palidecen en comparación con lo que lograron en común. Ambos se necesitaban y eran complementarios. Noel como esmerado compositor y artífice del sonido. Y Liam con todos los atributos de un gran “frontman”: manejo de la voz, imagen, presencia y un carisma incontestable. Como en tantos otros ejemplos, Golpes Bajos o El Último de la Fila sin abandonar la península, lo que crearon juntos no admite comparación con sus trabajos por separado.

Hombre prudente vale por dos y por eso el menor de los Gallagher quiso verificar que era Santiago el nombre correcto de la ciudad en la que estaba tocando y no San Diego y no dudó en mandar al diablo a quienes empezaron a abandonar su actuación, tras el final de “More power”, una de sus nuevas canciones, para ir a coger sitio para el concierto de Duki en el escenario Estrella Galicia. La cerveza, por cierto, la descartó en el escenario, donde bebió una copa de coñac.

Acompañado por una banda con tres guitarristas y tres coristas femeninas, el sonido resultó impecable y la actuación fue una suerte de clásico de manual de una figura del rock a la que puso colofón con dos de las joyas del repertorio de Oasis, “Wonderwall” -coreada al unísono por el público- y “Champagne supernova”, a las que añadió, para cerrar, otro himno del grupo a modo de recomendación: “Cigarettes & alcohol”. Su presencia recordó, por horario y temperatura, y salvando las distancias, a la de otro mito del Britpop, Richard Ashcroft -ex The Verve- en la edición del festival de 2019.

Hubo quienes le reprocharon cierta frialdad y desapego con el público. Algo que también se le atribuye a leyendas como Bob Dylan o Van Morrison. Su conexión es musical y no a través de los saludos o los agradecimientos, que sí hizo Liam. Aunque es bien cierto que tuvo dificultades para hacerse entender en algunas alocuciones ante un auditorio que masivamente no maneja el inglés, algo que invita a reflexionar que las traducciones simultáneas, tan habituales para seguir eventos como las ceremonias de entrega de los Grammy o los Óscar, pueden ser también necesarias en estos grandes espectáculos.

Editors, una de las bandas británicas de referencia en el nuevo siglo, también ofreció una actuación convincente, sin llegar a la brillantez de otros directos, como el que ofreció en el Noroeste de 2016. “Heart attack”, avanzadilla de su inminente nuevo álbum, fue el pistoletazo de salida a un concierto que cerraron con “Munich”, su canción más recordada. Entre medias hubo tiempo para recuperar otros himnos de su trayectoria, como “The racing rats”, la excitante “Smokers outside the hospital doors”, que supuso el primer momento álgido de su concierto, “And end has a start” o “Papillon”.

Para entonces ya habían empezado a tomar posiciones frente al escenario principal los seguidores de Anuel AA, que protagonizó el momento más seguido de la jornada por un público que, mayoritariamente había disfrutado también con Justin Quiles y el argentino Duki, otro de los popes musicales de la “Generación Z”.

Los gallegos Wöyza y Budiño, entro otros, habían animado las horas iniciales y del fin de fiesta se encargaron, con suerte dispar, Timmy Trumpet y Justice. Timmy Trumpet, con una materia prima excelente -recurrió a clásicos del soul como “Just the two of us”, a temas totémicos del rock incendiario como “Killing in the name” de Rage Against the Machine o a trallazos festivos como “Can’t hold us” de Macklemore & Ryan Lewis- construyó una sesión insustancial, sin nexo ni coherencia, en la que hizo primar el ruido sobre las nueces y el humo y la pirotecnia por encima de la música. A mayores añadió unas insustanciales aportaciones con su trompeta, de ahí su nombre. Una propuesta, la del DJ australiano, en las antípodas del buen gusto y que solo resultó digerible para los que estaban dispuestos a seguir la fiesta a cualquier precio.

Sin embargo, lo de Justice, con un material más limitado, recurriendo durante la primera hora a temas ajenos orientados a la pista de baile que no entrarían en la selección de las 500 mejores de la historia en su género, sustentaron una propuesta creativa, coherente y con clase, en la que tuvieron cabida el house, el dance o el acid. Si Timmy Trumpet hizo, comparativamente, un retorno al garito más cutre de la ruta del bakalao, lo del dúo francés fue una sesión premium del Pachá de Ibiza.

Su “french touch” les permitió ensamblar su inicial “Safe and sound” con piezas de sus compatriotas SebastiAn y Zombie Zombie, a las que luego fueron añadiendo selecciones de Swedish House Mafia, Spiller o Boys Noize. Integraron en su set incluso clásicos ochenteros –“Maniac” de Michael Sembello, originario de la banda sonora de “Flashdance”, y el energético “I’m so excited” de las Pointer Sisters”- que subieron la temperatura de un foso abarrotado -el anfiteatro también estaba bien poblado- y donde ya nadie podía dejar de bailar. Hubo un par de guiños justificables –“I love rock n’ roll” de Joan Jett & The Blackhearts y el “Porque te vas” que Perales compuso para Jeanette, británica pese a su nombre francés- y chirrió algo más escuchar a The Supremes y hasta el cierre con Queen.

Se permitieron el lujo -imperdonable- de dejar fuera “D.A.N.C.E”, la mejor joya de su obra, aunque su sesión fue casi irreprochable y solo les faltó redondearla con un soporte audiovisual apropiado, como el que aportaron The Chemical Brothers la primera noche.

Manuel García Solano. ADG. Santiago