Licencia para una residencia canina en el lugar de Fontao, contra la que habían protestado los vecinos

Municipal. La junta de gobierno que se reunirá este lunes en Raxoi lleva en el orden del día la concesión de varias licencias entre las que además de una para la construcción de una nave industrial y la ampliación de otra en las rúas del País Vasco y Comunidad Valenciana, ambas en el polígono industrial de A Sionlla. Otra será para la apertura de una residencia canina que se ubicará en el lugar de Fontao, en la parroquia de Aríns. Este proyecto dio lugar a una fuerte polémica en su momento, ya que los vecinos en la zona se oponían a la apertura de este establecimiento, por considerar que una zona rústica no era la más adecuada para el mismo y podría “alterar” la vida de la zona, según habían declarado a este periódico. Por otra parte, el proyecto de residencia contaba con el oportuno permiso por parte de la administración autonómica, y así lo hicieron constar los promotores en la solicitud de licencia que presentaron en el Ayuntamiento de Santiago. Con el objetivo de acercar posturas, en su momento el gobierno local promovió una reunión entre ambas partes, previa a la concesión de licencia, para conocer las distintas opiniones. El Ayuntamiento, según explicó ayer a este periódico la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, actuó con todas las cautelas a la hora de revisar la solicitud, y lo que ahora se concederá es un permiso, tal y como establece la Ley, para una residencia de animales, pero no para un centro de adiestramiento, como se solicitaba. En este sentido, cabe señalar que la concesión o denegación de un permiso de este tipo no depende de la voluntad de la administración correspondiente, sino que es un acto reglado, en el que simplemente se comprueba si el solicitante dispone de todos los permisos y se ajusta a la normativa. Los vecinos manifestaban que la normativa que permitía la cría y custodia de animales no se refería a mascotas, sino el de las explotaciones ganaderas. ecg