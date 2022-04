Lista de espera para alquilar pese al alto precio de algunos apartamentos

Dentro de esta balanza desnivelada en cuanto a ofertas de un tipo y otro, una de las áreas más afectadas, que no la única, es la zona vieja de Compostela. Por ello, los vecinos llevan tiempo reclamando medidas que fomenten el establecimiento de familias en sus calles.

“Os monocultivos entendemos que non son bos. Dedicar a cidade histórica a hoteis e pisos turísticos non nos parece de recibo porque chegaremos a unha competencia tal que se vai a desmadrar”, destaca Roberto Almuíña, presidente de la Asociación Vecinal Fonseca.

Así, apuntando que este tipo de negocios son totalmente lícitos, sus peticiones apuntan al plano institucional, reclamando una mayor limitación y el impulso de políticas públicas, especialmente destinadas a aprovechar los edificios que están abandonados.

“Se Vigo recibe da Xunta catorce millóns para mercar edificios, rehabilitalos e poñelos en aluguer, non entendemos que en Santiago non haxa un programa máis potente cando no casco histórico hai moitos inmobles baleiros”, detalla.

En este sentido, señala el representante de los residentes que las actuaciones de la Oficina de Rehabilitación del Consorcio no “solucionan” el gran déficit de habitantes de la Almendra.

“Somos unha cidade Patrimonio da Humanidade e non é de recibo que a Rúa Travesa estea pechada, igual que as Casas Reais, o Preguntoiro, Algalia de Abaixo... montóns de edificios pechados e que están aí deteriorándose sen que ninguén faga nada”, concluye, a la vez que insta al Gobierno local a conseguir fondos para aprovechar en estas propiedades.