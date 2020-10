Llamada de auxilio para salvar a 250 animales

El Santuario Vacaloura lleva desde el año 2013 acogiendo a todo tipo de animales en sus instalaciones. Se consideran a sí mismos como salvadores de vidas que, de no ser por ellos, no podrían gozar de una existencia plena. Sin embargo, y tras siete años de trabajo incansable para ofrecer a estos animales un futuro mejor, ahora tienen que enfrentarse a unas instalaciones que, literalmente, se están cayendo. El Santuario se encuentra en un terreno cuyas construcciones llevan sin renovarse desde los años 60. Los responsables del proyecto explican que actualmente se encuentran de alquiler y que no pueden invertir en renovar las instalaciones porque en dos años tendrán que dejar ese espacio, así que su única solución fue comprar un nuevo terreno al que trasladar a todos los animales. “Agora mesmo estamos moi mal, chove dentro das instalacións, o que está a provocar enfermidades aos animais e cremos que a estrutura non vai aguantar este inverno”, señala Inés Trillo, fundadora y presidenta de la Asociación Vacaloura Santuario Animal.

Así, con la intención de ofrecer un lugar mejor a los habitantes del refugio, los dirigentes del espacio pagaron un adelanto de un nuevo terreno, situado en Arzúa y que cuenta con cerca de 4.5 hectáreas de terreno repleto de árboles y zonas naturales. Ahora tienen hasta el día 15 de noviembre para conseguir reunir el dinero restante, caso contrario, se quedarán sin hogar para sus animales y sin la cuantía de la fianza. Para conseguir los fondos necesarios, Vacaloura está vendiendo unos corazones virtuales a través de su página web. Aseguran que la situación es crítica y que 250 animales rescatados de situaciones de abandono, maltrato y explotación dependen del éxito de esta campaña.

Cada corazón tiene un precio de 5 euros, y de los 10.000 corazones que necesitan para conseguir su objetivo, de momento el Santuario ha conseguido vender algo más de 480. Quienes quieran aportar su granito de arena a la lucha por preservar el bienestar de estos animales, pueden hacerlo a través de la página www.uncorazonparavacaloura.com. Ahí encontrarán toda la información sobre la iniciativa, así como imágenes e historias de las más de 30 ovejas, 3 toros, 6 equinos o 17 cerdos que actualmente viven en el refugio.

“Os animais poden quedar sen fogar”, lamenta Trillo, antes de asegurar que la Asociación no cuenta con ayudas públicas y que actualmente se mantiene gracias a la solidaridad de la gente y a que consiguen de la venta de diferentes productos éticos y ecológicos.

El futuro de un proyecto con más de siete años de trabajo desinteresado y cerca de 250 vidas está en juego y, en este momento, depende enteramente de la solidaridad ciudadana.