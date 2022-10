Llega la ropa ilustrada más molona

Uno de los locales más tradicionales del Ensanche ha incorporado recientemente un novedoso servicio que está triunfando entre muchos compostelanos. Se trata de Disco Precio, tienda de vinilos y otros artículos musicales situada en Santiago de Chile (nº13) y que lleva en funcionamiento más de 30 años.

Iago Costoya, propiertario del local, cuenta a EL CORREO GALLEGO que han incorporado el grabado de camisetas, sumando al resto de productos musicales el merchandising habitual de los grupos, pero “no nos hemos limitado exclusivamente al tema musical”. Y es que cuenta con la colaboración de José Luis Estévez, ilustrador que formó parte de este periódico durante más de 15 años. Gracias a este trabajo en equipo, Disco Precio no se encasilló en los productos de merchandising que producen las propias bandas, sino que abren las puertas a la posibilidad de hacer diseños de autor o personalizados.

Los primeros, cuenta el propio José Luis Estévez, “se elaboran partiendo de mis ilustraciones, colocadas después en camisetas o en las bolsas de tela donde suelen llevarse los vinilos, aunque tengan muchas más utilidades”. Estos, durante el primer mes en funcionamiento, han tenido una gran acogida, al tratarse de diseños con un sello de calidad como el de Estévez.

Y por otro lado, también están triunfando considerablemente las elaboraciones propias. En este caso, es el cliente el que lleva a Disco Precio aquello que quiere plasmar en la prenda, sea un dibujo que él mismo ha hecho o la idea que tiene en mente.

Según cuenta Iago Costoya, esta iniciativa se debe al deseo de ambos de expandirse, pese a contar ya con una amplia trayectoria y prestigio. Y aunque apenas lleva un mes en marcha, señala que lo que más éxito ha tenido, hasta la fecha, son precisamente los personalizados y el tema musical. “Los clásicos siempre triunfan. Imágenes de bandas o artistas, portadas de CDs, carátulas de álbums... nunca dejan de venderse. Y aunque en menor medida, en el cine pasa algo similar. Pulp Fiction, por ejemplo, sigue teniendo mucho tirón en estas cosas”.

¿COMO SE PONEN LAS ILUSTRACIONES EN LAS PRENDAS? Esta es una cuestión vital para el cliente y uno de los motivos por los que está triunfando tanto la iniciativa en la ciudad, y es que el método utilizado es la impresión directa sobre camisetas y bolsas, en lugar de utilizar el planchado habitual. Con este último, la calidad del producto suele ser bastante baja, arrugándose con mucha facilidad, o desgastándose y despegándose tras unos pocos lavados.

Por todo ello, en Disco Precio decidieron hacer una impresión directa, que si bien es algo más costosa, no cabe duda de que también conlleva un mejor producto final. “Cada cartucho de tinta de estas impresoras vale aproximadamente 1.400 euros, por lo que el precio no es tan reducido como con la plancha, pero si quieres hacer algo especial para lucirlo bien es la mejor opción”, señala Iago Costoya. Añade, además, que “no compensa comprar masivamente una de estas camisetas. Por ejemplo, para repartirlas en una fiesta o darle uso un día al año, en un evento especial, no tendría mucho sentido hacer prendas de tanta calidad sabiendo que saldrán muy caras para el uso que se le va a dar”.

Concluye en la misma línea José Luis Estévez que “sería más adecuado para un gusto muy personal. Por una obra que hayas hecho, una serie o película que te guste, o algún grupo o cantante al que admires. Algo de lo que quieras presumir con más frecuencia, y que, en definitiva, compense hacer con cierta calidad”.