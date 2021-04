‘Lluvia’ de paraguas para celebrar el Día del Libro

Librerías, establecimientos comerciales, bibliotecas de la Xunta y centros de enseñanza y socioculturales regalarán paraguas ilustrados con las portadas de los libros y las imágenes de las caras de los escritores finalistas del Premio Novela Europea en la modalidad de novela traducida a otra lengua europea. También participarán en este evento las librerías de El Corte Inglés de Galicia y Asturias y la cadena de librerías Santos Ochoa, de Salamanca, Logroño, Tudela y Barcelona.

Con esta iniciativa, bajo el eslogan Mil paraugas cunha choiva de libros, se pretende que, con la colaboración de todos los sectores preocupados por la cultura, el día 23 “celebremos la gran fiesta del libro”, indican desde la organización de esta campaña.

Cuatro de los establecimientos que regalarán paraguas cuentan cómo ven el Día del Libro y la iniciativa que se está realizando. Antón Pedreira, propietario de la Librería Pedreira, lo resume así: “Neste tempo tan duro pola pandemia nada mellor e máis necesario que o acobillo dun paraugas. Un paraugas que non só nos sirve para a auga, senón tamén como campaña da leitura e do libro. Benvidas sexan estas marabillosas iniciativas do Casino de Compostela”.

Además, José Antonio Seijas, propietario de Seijas Zapaterías, pone en valor este tipo de acciones. “En esta época de pandemia en donde todo se hace tan difícil, qué buen trabajo y qué bonito el que se hizo y se está haciendo desde el Casino de Santiago con el mundo de la cultura y en concreto con el del libro, gestionando entre otras cosas el Premio Novela Casino de Santiago. Ahora que se acerca el Día del Libro, me gustaría destacar también la colaboración que ofrecen las librerías y el pequeño comercio de Santiago. En concreto, desde las tiendas Seijas Zapatería estamos poniendo nuestro granito de arena, y lo hacemos con mucha satisfacción. Cuando regalamos un paraguas a un cliente, le explicamos el valor que tiene ese paraguas de tirada limitada, en el que aparecen las novelas y las fotografías de los escritores ganadores del premio a nivel europeo. Ese paraguas lo lucirá por siempre con la pertinente lluvia que tenemos en Santiago o también un día primaveral. Es algo que hay que guardar con cariño por el valor que representa”, destaca José Antonio Seijas.

Por su parte, Dulce Calvo, propietaria de la perfumería y centro de estética Dulce Calvo, señala que “es una gran satisfacción poder colaborar en el Día del Libro y en la promoción de la lectura a través de esta iniciativa tan original del Casino”. Y añade: “En nuestro establecimiento siempre nos implicamos para celebrar el Día del Libro, porque creemos que apostando por la cultura y la lectura haremos una ciudad más grande y más acogedora”.

Igualmente, Beatriz Rodríguez, de la tienda de moda y complementos Abrollos, afirma que le encanta leer y que le parecen “muy acertadas todas aquellas iniciativas que empujen a la gente a comprar libros y a leer”. “Me parece una actividad muy bonita en una ciudad donde la lluvia también forma parte de su encanto”, destaca.

Por su parte, el presidente del Casino, Ubaldo Rueda, agradece la colaboración entusiasta de librerías y establecimientos comerciales e insiste en que una campaña como Mil paraugas cunha choiva de libros no es una actividad ocasional sino “una iniciativa que viene para quedarse y que el Casino espera consolidar”.