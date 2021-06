Locales comerciales de Vite se están habilitando como viviendas ilegales

El barrio de Vite es una zona que presenta una gran diversidad de viviendas. De hecho, en algunos de los edificios, los bajos también cuentan con este uso residencial, pero no todos los bloques son de este tipo.

Desde hace un tiempo, algunos vecinos se percataron de que varios bajos, que siempre habían tenido un uso comercial, se reconvirtieron en viviendas, que incluso ya están habitadas. Es el caso, de varios locales ubicados en los inmuebles de la avenida Castelao, que se encuentran a mano derecha bajando desde San Caetano, en los que hay varios negocios activos, como una farmacia o un supermercado, que ahora conviven con bajos reconvertidos en viviendas.

La concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, confirmó a EL CORREO GALLEGO que “estos bajos tienen uso comercial y no se puede hacer vivienda” y advierte que “vamos a inspeccionarlo todo. La Policía Local ya tiene orden de acudir allí y si es pertinente abriremos expedientes y multaremos”, señaló la edil compostelana.

De hecho, precisó que, a diferencia de otras ciudades, en Compostela no se puede solicitar el cambio de uso de un bajo en cualquier momento. “Cada normativa municipal es diferente. En nuestro caso, no es posible modificar el uso en cualquier momento, pero es cierto que con el cambio de normativa sí se podía solicitar esa modificación, pero esa cuestión está aún en período de alegaciones”, indicó.

Algunos residentes de este barrio temen que esas viviendas puedan llegar a tener un uso turístico, algo que no gusta demasiado, por los problemas de convivencia que suele haber en este tipo de pisos. Fiestas, ruidos de maletas, entrada constante de diferentes personas en los portales y suciedad en las zonas comunes son las principales objeciones de los ciudadanos a este tipo de alojamientos.

Ni una oficina ni un local están preparados a priori para un uso residencial, así que legalmente no es posible vivir en un inmueble que no tenga ese tipo de uso. Ahora bien, sí se puede convertir una oficina en vivienda de forma legal mediante un cambio de uso en el Ayuntamiento.

En el caso de Madrid, ante las dificultades de encontrar residencia, son muchos los ciudadanos que están optando por este tipo de solución, tras solicitar la pertinente modificación de uso al municipio. Así, en la capital de España pidieron este cambio de uso desde 2015 para más de 1.300 bajos.

Si se adquiere un bajo con la intención de convertirlo en un hogar hay que asegurarse de que no existen impedimentos para que pueda llegar a ser una vivienda, es decir, que la nueva casa –sí, se trata de vivienda nueva, aunque esté en un edificio antiguo– cumpla las condiciones de habitabilidad establecidas por la normativa urbanística y también con las del Código Técnico de Edificación (CTE) vigente. Como primer paso hay que cerciorarse de que no hay limitación en el número de viviendas por hectárea y que la Comunidad de Propietarios admite dicho cambio, porque sin su permiso no hay nada que hacer. El coste de convertir un local en vivienda que tiene que ver con los trámites legales es más sencillo de calcular: suele rondar alrededor de los 1.500 €. En Santiago solo lo podrán hacer aquellos que lo solicitaron con motivo del cambio de normativa de usos de los inmuebles.